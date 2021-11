LIVE (21u). Pakt Dortmund de volle buit bij Sporting CP?

Champions League Re­al-coach Ancelotti heeft raad voor Hazard: “Eden moet blijven geloven in zichzelf”

Eden Hazard gaat gebukt onder zijn vele blessures sinds zijn aankomst bij Real Madrid in de zomer van 2019. Coach Carlo Ancelotti heeft, in aanloop naar het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk van morgen, verklaard dat de Rode Duivel “moet blijven geloven” in zichzelf.

2 november