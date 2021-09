LIVE (21u). Kan Antwerp iets rapen op het veld van Olympiakos?

Europa & Conference League Genk treft West Ham en Dinamo Zagreb, Antwerp moet naar Olympiacos en Frankfurt in Europa League - Gent in Conference League tegen Partizan en Flora Tallinn

27 augustus Racing Genk en Antwerp weten wat hen te doen staat om te overwinteren in de Europa League. De Limburgers nemen het in groep H op tegen Dinamo Zagreb, West Ham United en Rapid Wien. Antwerp komt terecht in groep D, bij Olympiacos, Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe. In de groepsfase van de Conference League neemt AA Gent (groep B) het dan weer op tegen Partizan Belgrado, Flora Tallinn en Anorthosis Famagusta.