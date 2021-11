LIVE (18u45). Pakt Racing Genk revanche tegen West Ham?

Europa League Brian Priske voor EL-duel tegen Frankfurt: “Club won van Bundesliga-ploeg, dus waarom zouden wij dat niet kunnen?”

Na de recente twaalf op twaalf in competitieverband gaat Antwerp met veel vertrouwen richting het Europa League-duel van donderdagavond tegen Eintracht Frankfurt. “Als we spelen zoals op Olympiakos maken we kans om een ploeg uit de Bundesliga te kloppen”, maakt Antwerps trainer Brian Priske zich sterk.

29 september