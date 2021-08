Lior Refaelov getroost door kinderen na pijnlijke penaltymisser

‘Chin up, Rafa’. Kop op. Met die boodschap tweette Anderlecht een foto van Refaelov en zijn kinderen aan de zijlijn, in een intussen leeg Lotto Park. Adrian die z'n papa vasthoudt, met Mia ernaast. Het moet de Israëliër deugd gedaan hebben.

Bij een 3-3-tussenstand en in een dolle slotfase pakte hij zijn verantwoordelijkheid door een strafschop - uitgelokt door Gómez - te nemen. Refaelov pegelde de bal echter recht op de deklat. Ferme domper op een gekke Europese avond in Anderlecht. ‘Rafa’ speelde niet zijn beste partij voor RSCA. Goed in de eerste helft, anoniem in de tweede. Met zijn strafschopmisser als dieptepunt. Als Anderlecht de groepsfase van de Conference League wil halen, zal het volgende week moeten winnen in Arnhem.