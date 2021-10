Kopzorgen voor Guardiola: gefrustreerde Sterling wil vertrekken, Ferran Torres out tot nieuwjaar

champions leagueVolgende week dinsdag is het zover. Club Brugge staat in de Champions League tegenover Manchester City. Pep Guardiola, de coach van City, hield vandaag zijn persbabbel. Hij bevestigde dat Torres wellicht enkele maanden out is, maar bleek nog niet op de hoogte te zijn van de recente uitspraken van Sterling over diens mogelijk vertrek. “Ik vind dat spelers moeten praten op het veld”, reageerde de coach verrast.

Donderdag maakte Manchester City al bekend dat Ferran Torres in de lappenmand ligt. Hij heeft een breukje opgelopen in zijn rechtervoet tijdens de halve finale van de Nations League tegen Italië (2-1). De club gaf in het persbericht niet te kennen hoelang de Spanjaard precies out zou zijn, maar dat deed Guardiola nu wel. “Het gaat om een breuk in het vierde middenvoetsbeentje. Torres blijft enkele weken in Spanje en zal daarna in Manchester verder revalideren. Hij zal 2,5 of 3 maanden niet kunnen spelen”, aldus de City-coach.

De 21-jarige Torres was in die halve finale matchwinnaar met twee doelpunten. In de finale tegen Frankrijk (1-2) speelde Torres ook nog, maar kon hij niet scoren. Over de keuze van de Spaanse Bondscoach Luis Enrique om Torres toch nog te laten spelen tijdens de finale, zei Guardiola: “Ik verwijt Luis Enrique niets. Ik vertrouw hem helemaal”, zei hij. “Je kan geblesseerd geraken bij je nationale team. Ik ken Luis goed en weet dat hij alle spelers zo goed mogelijk behandelt. Hij wil ook niet dat zijn spelers zich blesseren. Voor ons is het spijtig. We geraakten Kevin De Bruyne en Phil Foden eerder ook al kwijt door blessures die ze opliepen bij hun nationale team”. De Bruyne blesseerde zich op het EK aan de enkel en was daardoor niet helemaal fit bij de start van het seizoen.

Volledig scherm Ferran Torres in actie. © Photo News

Maar Guardiola had naast de blessure van Torres nog andere kopzorgen. Raheem Sterling had enkele dagen eerder tijdens een bijeenkomst van Business of Sport US Summit in New York aangekondigd dat hij misschien wel zin heeft in een buitenlands avontuur. Hij mocht in de Premier League maar in twee van de zeven wedstrijden starten en vindt dat duidelijk te weinig: “Als er een mogelijkheid is om ergens anders heen te gaan, sta ik daar nu voor open”, zei hij. “Als Engelse speler ken ik enkel de Premier League. Ik zou op een dag graag in het buitenland spelen. Welke talen ik graag zou leren? Ik vind het Franse en Spaanse accent wel mooi (glimlachend).”

Dat had hij duidelijk nog niet aan zijn coach bij Manchester City verteld, want Guardiola reageerde verrast op het nieuws: “Ik vind dat spelers moeten praten óp het veld. Ik was hiervan niet op de hoogte en ik denk de club ook niet. Ik begrijp hem wel, ik wilde als speler ook elke match spelen, maar ik kan spelers geen speeltijd garanderen. Ik behandel iedereen op dezelfde manier, van Kevin De Bruyne tot Cole Palmer. Alle spelers zouden blij moeten zijn om te kunnen spelen bij een club als Manchester City. Als je dat niet bent, ben je vrij de beste beslissing voor jezelf en je geliefden te nemen.”

Volledig scherm Raheem Sterling © Action Images via Reuters