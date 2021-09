Klopp haalt Origi bij Liverpool uit vergeetput en prijst hem na CL-assist op de markt: “Mensen vergeten hoe goed hij is”

Origi is zelden eerste keus bij de Reds: vorig seizoen kwam hij aan amper 536 speelminuten en dit seizoen leek hij tot woensdag helemaal in de vergeetput beland: slechts in één duel van de Premier League haalde hij de kern, evenwel zonder op het veld te komen. Echt rekenen doet Klopp dus niet op Origi: in de pikorde staat hij achter Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino en Diogo Jota. Tot Origi ‘plots’ woensdag in het eerste CL-groepsduel tegen AC Milan wel in de basis stond: Origi beschaamde het vertrouwen niet, speelde sterk en gaf een assist, al moest hij na een dik uur wel geblesseerd - krampen? - van het veld.

Klopp liet zich nadien tegen BT Sport uit over de verrassende keuze met een lofzang over Origi, die wat dubbelzinnig klonk gezien hij Origi amper gebruikt en hij in de transferperiode weg mocht. “In de zomer dachten we allemaal dat er een mooi bod zou komen, maar de mensen kijken duidelijk niet genoeg voetbal. Voetbal is iets zot, ze vergeten hoe goed Origi is”, zei Klopp. Maar niet dat hij Origi nu meer speelkansen garandeert: “Het is moeilijk om in dit team te geraken. We moeten over posities beslissen. Maar Origi deed niets fout. Hij zal als een legende gezien worden als hij de club verlaat.”

Dat aanzien dankt Origi vooral aan zijn belangrijke bijdrage op weg naar de Champions League-triomf in 2019. In de return van de halve finale hielp Origi met twee goals - waaronder de beslissende 4-0-treffer - Liverpool voorbij Barcelona, dat de heenwedstrijd met 3-0 had gewonnen. Ook de finale tegen Tottenham legde Origi in een beslissende plooi met het tweede doelpunt (2-0). In dat gezegende jaar won Liverpool voorts het FIFA Club-WK en de UEFA Super Cup, een jaar later volgde de landstitel in de Premier League.

Klopp geeft Origi een schouderklopje na zijn vervanging.