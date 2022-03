‘King Kai’ onttroont ‘Big Rom’: de reden en de cijfers waarom Lukaku geen basisspeler meer is bij Chelsea

Champions League “Er was dit keer geen sprake van de Belgen”: ook Franse media zagen Club tekort­schie­ten, al is één krant wel erg hard

Ook de Franse media zagen hoe Club Brugge er in het Parc des Princes niet aan te pas kwam. “Nochtans is Brugge geen fluitje van een cent”, schrijft de Franse krant ‘Le Parisien’. “Maar ze werden gewoonweg gedomineerd”, vult ‘RMC Sport’ aan. Met dank aan Messi en Mbappé - veel superlatieven voor hen. ‘Le Figaro’ is dan weer bikkelhard voor blauw-zwart. De krant zet volledig Club in zijn flop 3.

8 december