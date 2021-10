KIJK LIVE. Veel Club-fans dreigen aftrap te missen door verkeersdrukte - "Dit zal weer pikken bij Vormer": analist Gilles De Bilde over de basiself tegen City

Buitenlands voetbal Het blijft vijf voor twaalf: Europese tickets van Belgische clubs nog steeds in gevaar

1 oktober Wat dinsdagavond heel erg veelbelovend begon met de stuntzege van landskampioen Club Brugge op het veld van de Duitse vicekampioen Leipzig (1-2) in de groep des doods van de Champions League, eindigde gisteravond met thuisnederlagen van Antwerp (0-1 tegen Eintracht Frankfurt) en Racing Genk (0-3 tegen Dinamo Zagreb) in de Europa League. In de Conference League pakte AA Gent in de Ghelamco Arena een driepunter tegen Anorthosis Famagusta (2-0), waardoor België een zes op twaalf liet noteren.