KIJK LIVE. Keeperswissel rendeert voor Chelsea: invaller Kepa stopt de beslissende strafschop tegen Villarreal en schenkt Blues Europese Super Cup

Champions League Gespot in het Drakensta­di­on: Vincent Kompany naast Michael Verschue­ren

29 mei Opvallende aanwezigen in het Estádio do Dragão: Vincent Kompany naast Michael Verschueren. De trainer van Anderlecht was eerder op de dag door fans van Manchester City al herkend (en bezongen) in Porto en is ook in de VIP-sectie van Manchester City in het stadion een graag geziene gast. Kompany zit naast Michael Verschueren, minderheidsaandeelhouder van Anderlecht en sinds 2013 lid van ECA, de European Club Association.