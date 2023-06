KIJK. Alsof het noodlot ermee gemoeid is: Lukaku al voor vijfde keer antiheld op belangrijk moment

“Ik werk om titels te winnen”, aldus het credo van Romelu Lukaku. Maar alsof het noodlot ermee gemoeid is: net als opperroem lonkt, valt Lukaku op met dure missers. In de Champions League-finale tegen Man City was hij al voor de vijfde keer de onfortuinlijke antiheld op een sleutelmoment in zijn carrière.

KIJK. Lukaku mist dé kans op de gelijkmaker tegen City

288 doelpunten in 600 clubwedstrijden en 72 treffers in 106 interlands als Rode Duivel. Statistisch is er geen speld tussen te krijgen: Lukaku is met voorsprong de meest trefzekere Belgische spits ooit in het internationale voetbal. Een spits die al zijn honger naar titels ook uitschreeuwt, maar het op een moment suprême ook al vaak liet afweten. Een overzicht.

De 20-jarige Lukaku is bij Chelsea pas terug van een uitleenbeurt bij West Bromwich Albion. Hij mag zich onder coach José Mourinho bewijzen in de Europese Supercup tegen CL-winnaar Bayern. Lukaku valt in in de verlengingen die na een late gelijkmaker van Bayern uitmonden in strafschoppen. Lukaku trapt een beslissende vijfde penalty te zwak binnen het bereik van Manuel Neuer. Opvallend: een paar dagen later volgt een huurtransfer van Lukaku naar Everton. Op verzoek van Lukaku zelf, raakt later bekend. The Independent onthulde dat de penaltymisser mentaal bij Lukaku sporen naliet: “Hij was zo aangedaan dat hij voelde dat het beter was om afstand te nemen van Chelsea.”

Volledig scherm © AFP

Twee keer treft Lukaku raak in de EL-finale 2020. Helaas een keer in eigen doel, waardoor Sevilla met 3-2 wint. Het scenario verloopt ongelukkig voor Lukaku: een omhaal van Diego Carlos lijkt naast het doel te zoeven, maar in een reflex devieert Lukaku de bal in doel. De anticlimax verbrodt de avond voor Lukaku die zo veelbelovend begonnen was met een omgezette strafschop van zijn voet. Lukaku is er kapot van. Hij stuurt zelfs zijn kat naar de medailleceremonie. Later ventileert hij zijn ontgoocheling via Twitter: “Wat er in de finale gebeurde, heeft me kwaad gemaakt, maar ik zal terugvechten. Ik had het nooit makkelijk in mijn leven, zoals velen van jullie weten, en deze ervaring zal me sterker maken.”

Lukaku toont zich in de groepsfase van het EK in 2021 met drie goals trefzeker en dingt mee naar de topschutterstitel. De trofeejacht stopt in de kwartfinale tegen Italië. Lukaku brengt België na een 0-2-achterstand weer in de race met een penaltygoal, maar laat de beste kans op de gelijkmaker liggen. Een lage voorzet van Bruyne lijkt haast niet te missen. Lukaku treft op twee meter van doel nog Leonardo Spinazzola die zich in de baan gooit. Lukaku zou die exit als bijzonder frustrerend ervaren: “Italië was wel een veel betere ploeg dan Wales op het EK in 2016, maar dit was het moment om te oogsten. Tactisch en voetbaltechnisch zijn we wat overklast. Dat deed pijn.”

Volledig scherm © Photo News

De grote WK-droom spat voor België al uiteen in groepsfase. België moet Kroatië kloppen. Na de rust zorgt de inbreng van Lukaku, die de WK-start door blessureleed mist, voor meer présence. Maar drie grote kansen gaan er niet in: Lukaku mikt een rebound op de paal, devieert een poging van Meunier naast en krijgt een voorzet van Thorgan Hazard dichtbij het doel niet onder controle. Lukaku beseft zijn ongelukkige rol: hij huilt uit bij assistent-coach Thierry Henry en trapt een wand in de dug-out stuk. In België is Lukaku voer voor kritiek, in Kroatië klinkt leedvermaak: “Komaan Lukaku, We zouden hem een maand vakantie in Split cadeau moeten doen!”, lacht ex-international Ivan Rakitic op Instagram om zijn missers.

Volledig scherm BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR © BELGA

Coach Simone Inzaghi gunt Romelu Lukaku geen plek in de basis, maar de Belgische spits valt kort voor het uur in en brengt duidelijk meer gewicht in de aanval. Maar het scenario verloopt jammerlijk. Eerst staat Lukaku in de weg bij een kopbal van Dimarco en kort voor het slot knikt hij een open kopkans dichtbij het doel op de voet van keeper Ederson. Lukaku ziet zich in commentaren cynisch bejegend, van “Hij heeft goed verdedigd voor City” over “Hij kon scoren, scoren of… scoren” tot “De kans waar ze over 50 jaar nog over spreken.” Thierry Henry zegt als analist dit een nachtmerrie moet zijn voor zijn goede vriend Lukaku: “Met deze gemiste kans zal hij de rest van zijn leven moeten leven.”

Volledig scherm © AFP

KIJK. Degryse en Mulder: “Dit mag niet gebeuren”