Is de situatie van Hazard in Madrid nog houdbaar? “Dit lost hij niet op met een doelpuntje tegen Granada”

Onze chef voetbal volgde de ontwikkelingen in de Spaanse pers op de voet. “Hazard werd al afgemaakt vóór de beelden van het dollen met de Chelsea-spelers. Toen was het al redelijk vernietigend en persoonlijk. Na die beelden was het hek helemaal van de dam. Eden heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Met een doelpuntje tegen Granada lost hij dit niet op.”

Hazard kende sinds z’n komst naar Real Madrid al de nodige tegenslagen, vooral door blessures. Maar ter discussie stond-ie nooit binnen de club. “Maar dit is wat anders. Vandaag hebben ze vrij, morgen moet hij niet al lachend de kleedkamer binnenkomen. Dan plakt Ramos of Casemiro hem tegen de muur.”

De prestatie van Hazard op Stamford Bridge was weinig hoopgevend, dat zag ook onze chef voetbal. Toch maakt hij ook een belangrijke kanttekening. “Kijk, Hazard is niet in vorm. Maar de ploeg draait ook niet. Je kan toch niet verwachten dat een speler die zo lang niet gespeeld heeft meteen beslissend is? Daarom vind ik de voetbalkritiek ook niet fair.” Een vertrek is volgens Keygnaert niet meteen aan de orde. “Real is geen club die spelers zomaar opgeeft, zie Gareth Bale. Al won die natuurlijk ook twee keer de Champions League.”

Tot slot: wat mogen we op het EK verwachten van Hazard? “Het is nog meer dan een maand tot de start van het toernooi. Als hij fysiek niet hervalt en hij kan wedstrijden zoals gisteren blijven spelen, dan zal hij beter zijn op het EK. En na de groepsfase zijn we weer enkele weken verder. Misschien krijgen we in de kwartfinales dan wel de beste Hazard te zien.”

