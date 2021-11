Horror in Jan Breydel: onherkenbaar Club Brugge krijgt forfaitcijfers om de oren die nog lang zullen nazinderen

Champions LeagueWat een catastrofe. Net op de avond waarin het moest gebeuren, de belangrijkste in het tienjarige tijdperk Mannaert - Verhaeghe, liep nagenoeg alles mis wat kon mislopen. Clement deed een Guardiola’tje, met een verkeerde basiself in een ‘do or die’-match: geen speler die wist waar te lopen of wat te doen. Na 17 minuten stond een apathisch Club 0-3 achter... Pijnlijker kon moeilijk - ‘t werd uiteindelijk zelfs 0-5. Club terug naar af. Weg Europese lente. En dat is erg sneu, na de 4 op 6 waarmee deze campagne gestart was.

Grootste pineut van de avond: Philippe Clement. Met een verrassende en wel héél gedurfde basis. Geen Vormer, maar ook geen Rits. Steevast de vervanger van de Nederlander wanneer die op bank gekluisterd bleef. Balanta kreeg naast zich Vanaken, die vanuit een meer teruggetrokken positie het spel moest verdelen. Zoals ook De Bruyne dat bij de Rode Duivels steeds liever doet. Dat oogde mooi, alleen ging het ten koste van elke vorm van balans in het elftal. Ook omdat Sowah op de linkse flank, een plaats die totaal niet de zijne is, al snel kopje onder ging om nooit meer boven water te komen. Zijn penaltyfout, waardoor Forsberg er 0-2 van kon maken, was eentje met zware gevolgen. De ‘surprise van de chef’ smaakte in plaats van overheerlijk net bijzonder zuur voor de Brugse fans. Net na die 0-2 rolde er een veelbetekende ‘Ruud, Ruud, Ruud’ van de tribunes in het Jan Breydel. Het zou niet bij die ene keer blijven.

Clement stak tijdens de dubbele confrontatie met Man City zijn admiratie voor Pep Guardiola niet onder stoelen of banken. Alleen hoefde hij vanavond Pep’s grootste manco niet te imiteren. Wanneer die voor een match van levensbelang staat, neemt de eeuwige twijfelaar in de Catalaan al te makkelijk de bovenhand op de Guardiola die vertrouwen heeft in de spelers die hem zo ver gebracht hebben. Te veel nagedacht over voetbal en zo zijn ploeg ontwricht, merkte ook Jan Mulder in de VTM-studio op. Nee, Roberto Martínez zou het niet overkomen. Als dat goed uitpakt, zoals tegen PSG en in Leipzig, heet dat gedurfd coachen. Maar net vanavond beleefde Club zijn absolute déconfiture. 0-4 bij de pauze, nadat Forsberg een avondwandeling afsloot met een heerlijk schot. Al wat blauw-zwart was, stond erbij en keek ernaar. Nogmaals: ontluisterend.

De echte Guardiola, die stond tussen de lijnen bij Leipzig. Gvardiol, een centrale verdediger van 19 jaar. Zijn bijnaam: ‘de kleine Pep’. Wat een match van de Kroaat, in schril contrast met de partij van Stanley N’Soki. Aan het klungelen met Hendry bij de opener, bij de 0-3 liet hij Silva zomaar - weliswaar heerlijk - binnenkoppen. De tweede helft werd een maat voor niets, ondanks de inbreng van Ricca en Rits. Het kalf was dan al lang verdronken. Een opstootje met Balanta en Nkunku in de hoofdrol, was nog het opvallendst. Naast de 0-5 van diezelfde Nkunku, dan.

En zo staan Club en zeker Clement voor lastige weken. Met een nu nog belangrijkere dubbele confrontatie tegen RC Genk. En een slotmatch in Parijs die in plaats van historisch nu vooral vervelend wordt. O ja, als Club daar een punt pakt en Leipzig gaat thuis tegen Man City de boot in, eindigt blauw-zwart toch nog als derde. Alleen gelooft momenteel geen kat nog in dat scenario.

