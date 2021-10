HOOGTEPUNTEN. Grealish krijgt geen strafschop na tackle Mata - Doelpunt Rodri afgekeurd - Cancelo opent de score

Champions League Geen Belg die het hem voordeed, bekijk hier de vier opeenvol­gen­de goals van ‘Mister Champions League’ Hans Vanaken

29 september Over topvorm gesproken: nooit was Hans Vanaken in betere doen. Het bewijs daarvan leverde hij gisteren met zijn vierde Champions League-goal in evenveel matchen: "Een fantastisch gevoel."