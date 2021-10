HOOGTEPUNTEN. Club krijgt vijf goals om de oren, Vanaken opnieuw trefzeker

Europa League Toegelaten schoolkin­de­ren fluiten Ran­gers-spe­ler Kamara hele match uit, Sparta Praag ontkent racisme: “Stop met het aanvallen van onze kinderen”

1 oktober Glen Kamara van Rangers is in de Europa League uitgefloten door het publiek van tegenstander Sparta Praag dat bestond uit 10.000 schoolkinderen. Rangers-coach Steven Gerrard stelde het schandelijke voorval aan de kaak, ook de advocaat van Kamara reageerde in de Britse pers: “Praag heeft een probleem met racisme en zoals gewoonlijk is de UEFA weer nergens te bespeuren.” De Schotse club zal alvast een klacht indienen bij de UEFA. Bij Sparta Praag ontkennen ze dat het om racisme gaat. “Stop met het aanvallen van onze kinderen.”