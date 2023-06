“Hij is 1 miljard waard”: hoe topspits Erling Haaland uitgroeide tot commerciële magneet die Kevin De Bruyne in zijn schaduw duwt

KIJK. Dat is schrikken! Fan wil Messi ontmoeten, maar tackelt hem zo bijna omver

Neen, het was vanavond niet het avondje van Lionel Messi. De Argentijn slaagde er op bezoek bij Bayern München niet in zijn stempel te drukken en moest zo het Europese toneel alweer vroegtijdig verlaten met PSG. Na affluiten was het trouwens nog schrikken voor Messi, toen een fan het veld kwam opgestormd om hem te ontmoeten. De jongeman gleed echter weg en werd snel in bedwang gehouden door enkele stewards.