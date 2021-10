Guardiola toont veel respect voor Club: “Als je kan winnen op Leipzig... ‘Not easy’”

Champions league Club-PSG best bekeken CL-match in jaren: ruim 900.000 VTM2-kij­kers zagen blauw-zwart stunten

16 september Club Brugge-Paris Saint-Germain beroerde vriend en vijand. Gemiddeld keken er 815.000 mensen op VTM2 naar het Champions League-duel, waarin een ijzersterk blauw-zwart Messi en co. in bedwang hield (1-1). Met een piek van 921.000 kijkers is het de best bekeken CL-wedstrijd sinds 2015.