Guardiola over De Bruyne: “Zo’n lieve, gevoelige jongen”

KIJK. De Bruyne valt geblesseerd uit tijdens Champions League-finale

Guardiola met een grijns: “Ik ook hoor. Me too, me too. Kevin is een speciaal persoon. Zo gevoelig. Zo betrouwbaar in velerlei opzichten. Wat wij hier de voorbije jaren hebben neergezet, zou quasi onmogelijk geweest zijn zonder hem. Ik zeg haast alle dagen tegen: wees boos, wees overstuur, roep, doe om het even wat. Soms is hij wat vlak… Je weet wat ik bedoel: soms moet je op het veld een lelijk gezicht opzetten, you know. (imiteert een boos gezicht). Soms is Kevin gewoon te lief. Hij is zo’n geweldige jongen. Lovely, lovely. En zo rustig. Soms hebben we wel eens woorden, maar vijf minuten later is hij dat vergeten. Dat spookt allang niet meer door zijn hoofd. Hij zint nooit op revanche: dit is vandaag gebeurd, in de toekomst zal ik hem dat betaald zetten. Met hem is het helemaal het omgekeerde. Het is een lust om met iemand als hem samen te werken. Ik leer veel van hem. Wanneer een speler liever assists geeft dan goals te maken, dan zegt dat alles over hoe vrijgevig hij is. En dat is hij. Hij vindt het leuk om assists te geven. En dat de anderen alle lof krijgen. Als de spot van de media niet op hem staat, dan heeft hij daar geen enkel probleem mee. Hij is gelukkig.”