Geraakt Mbappé fit voor clash met City? Guardiola: “Hij gaat gewoon spelen”

Mbappé sukkelt met een contractuur in de kuit en werd zaterdag gespaard tegen Lens, dat met 2-1 verslagen werd. Met een doelpunt tegen de Noord-Franse club deed Neymar daar vertrouwen op. Maar het heeft er alle schijn van dat Mauricio Pochettino vanavond in Manchester ook kan rekenen op zijn tweede ster Mbappé.

Die stapte gisteren mee het vliegtuig op richting Manchester. “Mbappé traint vanavond nog individueel”, vertelde Mauricio Pochettino tijdens zijn persconferentie. “Daarna zullen we zien of hij beschikbaar is. Ja, ik maak me zorgen over hem. In de komende uren komen we te weten of hij in orde is. We zullen morgen de knoop doorhakken.”

Pep Guardiola gaat ervan uit dat PSG mist spuit rond Mbappé. “Hij gaat gewoon spelen. Ik kijk ernaar uit om hem bezig te zien, voor het voetbal en voor de wedstrijd”, aldus de coach van Man City.

PSG werd vorige week na de rust in het Parc des Princes weggetikt door Manchester City, maar met de snelheid van Mbappé beschikt het over een enorm wapen om vanuit de omknelling te counteren. Zowel in de achtste finale als in de kwartfinale bleek de 22-jarige spits het dodelijkst in de uitwedstrijd, waar Barcelona en Bayern München hun voetbal probeerden op te leggen aan de Parijzenaars. In Barcelona werd het 1-4, met 3 goals van Mbappé. In München klokte PSG af op 2-3, met 2 goals van diezelfde Mbappé.

Op de geschorste Idrissa Gueye - vorige week rood in de heenwedstrijd van de halve finales - en de geblesseerde Juan Bernat na, kan Mauricio Pochettino vanavond in Manchester beschikken over zijn sterkst mogelijke bezetting.

De coach van PSG benadrukte gisteren op zijn persconferentie dat zijn team voor een zware opdracht staat, maar evenzeer dat de motivatie om de finale te halen ondanks de 1-2-achterstand intact is gebleven. “Als ik de spelers zou moeten motiveren voor een halve finale in de Champions League of überhaupt voor een wedstrijd tegen City, dan is het: ‘Houston, we’ve got a problem.’ De motivatie is er, spelers zijn gek op dit soort wedstrijden en iedereen wil erbij zijn. We spelen tegen een club die al tien jaar aan het opbouwen is om te spelen in deze fase van de competitie”, aldus Pochettino.