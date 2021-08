Genk ontmoet Sparta Praag of Monaco in eventuele play-offs CL - Straks nog loting voor Antwerp, Anderlecht en AA Gent

VOETBALRacing Genk kent zijn potentiële tegenstanders voor de play-offs van de Champions League. Als de Limburgers Shakhtar Donetsk uitschakelen, nemen ze het op tegen Sparta Praag of Monaco. Straks gaan ook Antwerp, Anderlecht en AA Gent de Europese trommels in.

RACING GENK

Genk weet waar het aan toe is in de play-offs van de Champions League. De Limburgers nemen het, als ze Shakhtar Donetsk de komende weken de baas kunnen, op tegen de winnaar van het duel tussen Sparta Praag en AS Monaco. Wordt Genk in de derde of laatste voorronde uitgeschakeld, spelen ze sowieso de poules van de Europa League.

Volledig scherm Bryan Heynen. © Photo News

ANTWERP

Om 13 uur is Antwerp aan de beurt. De Great Old is al zeker van een plekje in de play-offs van de Europa League. De lijst met mogelijke tegenstanders is lang, maar bevat heel wat haalbare kaarten. Overleeft Antwerp de play-offs niet, is er het vangnet van de Conference League. Ook zij zijn dus zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar.

Mogelijke tegenstanders Antwerp:

Jablonec (Tsj)/Celtic (Sch)

Johnstone (Sch)/Galatasaray (Tur)

Famagusta (Cyp)/Rapid Wien (Oos)

Kairat (Kaz)/Alashkert (Aze)

Lincoln (Gib)/Bratislava (Slo)

Omonia (Cyp)/Flora (Est)

Neftchi (Aze)/HJK (Fin)

Mura (Slo)/Zalgiris (Lit)

Volledig scherm Ritchie De Laet. © Photo News

ANDERLECHT/AA GENT

Anderlecht en AA Gent sluiten om 14 uur de Europese middag af. Dan gaan zij de trommels in voor de play-offs van de Conference League. Door het hoge aantal ploegen in de voorrondes van de nieuwe Europese competitie - niemand is rechtstreeks geplaatst voor de poules - zijn de mogelijke tegenstanders beperkt. Uiteraard moeten Anderlecht (tegen Laçi) en AA Gent (tegen RFS) hun derde voorronde nog overleven. Bij uitschakeling is er geen vangnet en is de Europese campagne voorbij.

Mogelijke tegenstanders Anderlecht:

Verliezer van Galatasaray (Tur)/Johnstone (Sch) (Europa League)

Kolos Kovalivka (Oek)/Shakhter Karagandy (Kaz)

Rosenborg BK (Noo)/Domzale (Slo)

Vitesse (Ned)/Dundalk (Ier)

Mogelijke tegenstanders AA Gent:

Elfsborg (Zwe)/FK Velež (Bos)

Raków Czestochowa (Pol) / Rubin Kazan (Rus)

Hibernian (Sch) / HNK Rijeka (Kro)

Union Berlin (Dui)

Volledig scherm Vincent Kompany. © Photo News