Genk geen reekshoofd in derde CL-voorronde na eindwinst Villarreal in Europa League

Europa League Geen vier op vier, maar drie Engelse clubs in Europese finale ook straf

6 mei Anders dan in de Champions League met Manchester City en Chelsea volgt in de Europa Leaguefinale geen exclusief Engels onderonsje: Villarreal is de ‘vreemde eend’ in de bijt tegen Man United. Met drie afgevaardigden in de twee Europese finales scoort Engeland uiteraard ook niet slecht, maar kan het niet het stuntseizoen van 2018-2019 herhalen. Toen bikkelden met Liverpool-Tottenham en Chelsea-Arsenal liefst vier clubs uit eenzelfde land om de ultieme trofee, meteen ook een primeur in de voetbalhistorie.