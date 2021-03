Ex-Anderlechtspeler Kemar Roofe krijgt rood na doodschop op het hoofd van doelman, duel tussen Rangers en Slavia ontspoort

Het werd een avond om snel te vergeten voor de Rangers, dat in de vorige ronde nog Antwerp uitschakelde. Bij een 0-1-achterstand na een doelpunt van Olayinka (ex-Zulte Waregem) moest invaller Kemar Roofe de scheve situatie rechtzetten. Dat lukte niet. Integendeel. Op het uur ging de Engelse spits naar de bal met een gestrekt been in de lucht. Hij raakte Slavia-doelman Kolar vol in het aangezicht. Roofe kreeg rood, al leek hij die beslissing van de scheidsrechter niet te begrijpen. Kolar, die een diepe snijwonde opliep, werd van het veld gedragen met een brancard. Rangers verloor uiteindelijk met 0-2 en is uitgeschakeld. Stanciu, eveneens ex-Anderlecht, maakte het tweede doelpunt.

Racismegeval

Nog in de wedstrijd tussen Rangers en Slavia vond er een vermeend racismegeval plaats. Steven Gerrard, manager van de Rangers, heeft de UEFA opgeroepen om actie te ondernemen tegen verdediger Ondrej Kudela van Slavia Praag. Hij zou in de slotfase een racistische opmerking hebben gemaakt tegen Glen Kamara. “Het is nu aan de UEFA. Ik hoop dat deze zaak niet onder het tapijt wordt geveegd”, zei Gerrard. Op tv-beelden is te zien dat Kudela tijdens een blessurebehandeling van één van zijn teamgenoten naar Kamara loopt en, met zijn hand er voor, iets in het oor van de middenvelder roept. Het leidde tot een flink opstootje in het toch al verhitte duel, waarin naast Roofe ook Balogun rood pakte namens de Rangers.