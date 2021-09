“Élk punt is een stunt. In Leipzig krijgt Club te maken met energieke jongens, niet met arrogante mannen uit Parijs”

Champions League Doet gelijkspel tegen Club Brugge PSG al twijfelen? “Begrijp niet waarom het mislukking is als we Champions League niet winnen”

18 september Paris Saint-Germain is misschien wel de kandidaat bij uitstek om de Champions League te winnen. Met Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé zijn er weinig excuses om dat niet te zijn. Ander Herrera (32) is met plezier één van de harde werkers achter dat gouden trio: “Messi is de beste op elke positie. Behalve als keeper.”