Dodelijk efficiënt PSG deelt Bayern onder impuls van Mbappé serieuze tik uit, volg hier de nabeschouwing!

Op het hoogste niveau maken details het verschil.

Een cliché kan maar een cliché zijn als er een kern van waarheid in zit. Bayern-PSG stond na 28 minuten 0-2. Het had evengoed andersom kunnen - zelfs moeten - zijn. Aan de rust hadden de Duitsers vijftien keer op doel getrapt. PSG twee.

Choupo-Moting kopte na één minuut op de lat. Vijf centimeter lager en Bayern was met een voorsprong de wedstrijd gestart.

In april sneeuwt het normaal zelden. Ook niet in München. Behalve nu. Een detail, dat ervoor zorgde dat een matig schot van Mbappé door de benen van Neuer glipte. Knappe counter via Neymar, dat wel.

Müller, Goretzka, Pavard vonden allemaal Navas op hun weg. Grote kansen, maar altijd was er een element waardoor de afwerking niet voldeed. Aan de overzijde borstelde alweer Neymar een bal over de verdediging en vergat Bayern wat een buitenspelval doet werken. Marquinhos profiteerde.

Voor wie vanavond niet naar VTM2 aan het kijken was, willen we benadrukken: Bayern München overklaste PSG wel degelijk de hele eerste helft. Topvoetbal van de bovenste plank. Hoge druk, korte combinaties. Voetbal aan de snelheid van een TGV.

“We omarmen het risico”, zegt Bayern-coach Hansi Flick tegen iedereen die het horen wil. Trainers zeggen veel in het moderne voetbal, zonder dat daar op het veld veel van terug te zien is. Flick is anders. Na dertig minuten offerde hij controleur Goretzka op, om de flyer Alfonso Davies in te brengen.

Marquinhos was ondertussen gedwongen naar de kant gegaan. Het centrum van de PSG-defensie was ontregeld. Choupo Moting profiteerde. Hij knikte binnen in de zone waar Marquinhos normaal had gestaan. U begrijpt: ook dat had zomaar anders kunnen lopen.

Bayern rook bloed en stoomde door. Het kwam wel goed weg toen Neymar oog in oog met Neuer de verkeerde beslissing nam, door een halfslachtig lobje te verkiezen boven simpel binnenduwen.

Alaba en Pavard vonden dan weer Navas op hun weg. De Costa Ricaan liet zien waarom hij bij momenten Thibaut Courtois op de bank heeft gehouden bij Real Madrid.

Tot ook Müller van dichtbij mocht koppen op een strak aangesneden vrijtrap van Kimmich. Deze keer was het wel raak. 2-2, en dat was meer dan verdiend.

Het was een kwestie van tijd voor Bayern erop en erover zou gaan. Zo leek het toch. De intellectuele eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we ons op dat moment afvroegen of iemand Mbappé nog had gezien na zijn openingsgoal, daar in de Allianz Arena.

De volgende keer dat hij de bal raakte, draaide Kylian naar binnen, veinsde hij een schot, om door de benen van zijn bewaker strak de dichte hoek te vinden. Wereldgoal. Wereldspits. Alles heeft de jongen ondertussen bewezen. Hij is nog steeds maar 22.

De 2-3 kwam aan als een uppercut voor Bayern. Alaba en Müller kwamen nog dichtbij, maar niet dicht genoeg.

De rauwe individuele klasse van Neymar en Mbappé haalde het van een versmachtende Duitse machine.

Héérlijke voetbalavond.

