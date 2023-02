De tegenstanders van de Belgische clubs: déjà-vu voor Union, Anderlecht tegen een sprookjesploeg op de dool en Hein “onder de indruk” van Turken

30 jaar geleden is het, dat er vier Belgische clubs nog actief waren in de 1/8ste finales van de Europabekers. Club, Anderlecht, Antwerp en Standard toen. Club, Anderlecht, Union en Gent nu. Stoot er überhaupt iemand door naar de kwartfinales? Club Brugge staat voor een schier onmogelijke opdracht in Benfica. Union treft dat andere Union uit Berlijn in een rematch van de poulefase. En Anderlecht en AA Gent troffen met Villarreal en Basaksehir twee kleppers in de Conference League.

KIJK. Union-CEO Bormans over nieuwe confrontatie met Union Berlin: “Een beetje jammer”

Union met déjà-vu-gevoel tegen Union Berlin: “Commercieel minst interessant”

In de groepsfase van de Europa was Union Berlin als ‘hippe broederclub’ nog een frisse opponent voor Union Sint-Gillis, nu voor de achtste finale is het déjà vu-gevoel groot. Sportief oogt de missie heel zwaar. Union Berlin staat in de Bundesliga gedeeld leider naast Bayern en Dortmund. In de wintermercato versterkte Union zich nog met twee wingbacks, Juranovic en Roussillon. Maar Union Sint-Gillis mag zich optrekken aan de ijzersterke 0-1-zege in de groepsfase in Berlijn, al volgde in de return een koekje van eigen deeg met 0-1-verlies.

CEO Philippe Bormans had toch liever een andere opponent geloot om het Lotto Park bij de return te vullen: “Commercieel is Union Berlin het minst interessant omdat we er al tegen speelden. Maar we gaan vol voor onze kans, misschien komen we in een volgende ronde de Man Uniteds of Juves van deze wereld tegen.” Coach Karel Geraerts mag zijn wedstrijdvoorbereiding van de groepsfase weer opdiepen: “We weten dat ons een zware tegenstander wacht, ze hebben pas Ajax uitgeschakeld. Union Berlin is niet de grootste naam, maar in het huidige tijden kunnen ook de minder grote namen goed voetballen.”

KIJK. Karel Geraerts over de loting van Union: “Heel zware tegenstander”

Volledig scherm Lynen viert een doelpunt tijdens de groepsmatch op het veld van Union Berlin. © Photo News

Anderlecht tegen Villarreal, sprookjesploeg op de dool

Anderlecht vs Villarreal. De nummer negen uit de Jupiler Pro League, tegen de nummer negen uit La Liga, ook dát is de charme van de Conference League. Al gaat de vormcurve van beide ploegen in tegenovergestelde richting. Terwijl Anderlecht in de Belgische competitie al vijf wedstrijden op rij ongeslagen is, zit Villarreal aan vier nederlagen op rij. Een schril contrast met de ploeg die vorig jaar de harten van veel Europese voetbalfans veroverde. Onder Unai Emery haalde Villarreal de halve finale van de Champions League. Op weg naar de laatste vier schakelden ze Juve en Bayern en uit. Finaal hield Liverpool ‘El Submarino Amarillo’ uit de finale. Een seizoen eerder won Villarreal de Europa League, in de finale versloeg het Manchester United op penalty’s.

Dit seizoen loopt het een pak minder. Emery, de architect van het succes, vertrok in oktober naar Aston Villa. Met Quique Setién als opvolger loopt het een pak minder. Villarreal zag doelman Geronimo Rulli naar Ajax vertrekken, Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) is op uitleenbasis naar Tottenham. François Coquelin staat voor de rest van het seizoen aan de kant met een knieblessure. Met Pepe Reina, Raúl Albiol en Dani Parejo staat er een stevig geraamte. Chukwueze en Gerard Moreno moeten voor snelheid en goals zorgen. Aan Anderlecht om hen af te stoppen.

“We weten allemaal dat er geen gemakkelijke wedstrijden zijn wanneer je het tot de achtste finales van een Europese competitie schopt”, reageert coach Brian Riemer. “Er is een reden waarom deze teams zo ver zijn gekomen. Villarreal is een team dat het de laatste jaren erg goed heeft gedaan in Europa. Op dit moment hebben ze het ook wat moeilijk in de competitie, maar het is gewoon een heel goed team. Ik denk dat het twee geweldige wedstrijden worden voor de fans, met twee voetballende teams die het tegen elkaar opnemen. Ik kijk echt uit naar deze nieuwe kans om te tonen hoe goed we kunnen zijn. Het is een moeilijke opgave, dat is zeker, maar we zijn er klaar voor.”

Volledig scherm Raul Albiol, ervaren verdediger van Villarreal. © AFP

AA Gent-coach Vanhaezebrouck “onder de indruk” van Basaksehir

Een te duchten tegenstander voor AA Gent. Vraag dat maar aan Antwerp. De Buffalo’s treffen Basaksehir FK in hun achtste finale van de Conference League. De Turkse topclub, momenteel derde in de vaderlandse competitie, schakelde begin dit seizoen de Great Old uit door op de Bosuil met 1-3 te winnen. Met Mesut Özil, Lucas Biglia en vooral Adnan Januzaj heeft Basaksehir, een speeltje van de Turkse president Erdogan, enkele bekende namen in de rangen. In de groepsfase van de Conference League versloeg het in eigen huis onder andere Fiorentina - dat wil iets zeggen.

“Het is een stevige ploeg die duidelijk beter was dan Antwerp”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Ik was onder de indruk van het gemak waarmee zij voetballen.” Nog opvallend: AA Gent speelt op donderdag 9 maart thuis, maar de terugmatch vindt op woensdag 15 maart plaats. De stadsgenoot van Basaksehir, Fenerbahce, speelt op de gebruikelijke donderdagavond namelijk al tegen Sevilla in de Europa League.

Volledig scherm Okaka in duel met Toby Alderweireld van Antwerp. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.