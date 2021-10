De elf van Pep voorgesteld: van een 21-jarige visser met twee kinderen tot een feestbeest dat uitgeteld op de grond lag in Tenerife

Ederson

*****

Naast een goeie keeper ook een fan van boksen en MMA. Durft zelf bokshandschoenen aantrekken. Kind van de favella’s, maar maakte zijn droom waar met de aankoop van een Lamborghini. Spaart naar eigen zeggen 80 procent van zijn miljoenensalaris.

Kostprijs: 40.000.000 euro

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kyle Walker

****

De Imelda Marcos van City. Sneltrein met een obsessie voor sneakers. In zijn vorig huis, een villa in Londen, had hij een speciale kast waar tot 200 schoenen had staan. Met 20 pakjes babydoekjes. Om ze clean en fris te houden.

Kostprijs: 52.700.000 euro

Volledig scherm Kyle Walker. © Photo News

Ruben Dias

*****

Haalt regelmatig de gitaar boven. Ook voor zijn ondertussen (ex-)vriendin. Portugese popster April Ivy brak naar verluidt onlangs met de centrale verdediger wegens verschillen in levensstijl. Zijn discretie versus haar flamboyante.

Kostprijs: 68.000.000 euro

Volledig scherm Ruben Dias. © Photo News

Aymeric Laporte

****

Heeft zijn eigen private dancer. Sara Botello, de vriendin van de Spanjaard met Franse roots, is een straffe balletdanseres. Bekend in het Baskenland, waar ze de verdediger destijds leerde kennen. Ze was ook cheerleader.

Kostprijs: 65.000.000 euro

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Joao Cancelo

****

De vleugelverdediger die zijn moeder nog elke dag mist. Eén jaar voor zijn grote doorbaak als prof verloor hij in een auto-ongeval zijn moeder, Filomena. Hij zat ook in de wagen, maar kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Kostprijs: 65.000.000 euro

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kevin De Bruyne

*****

Een like van een tweet. Het was de aanzet tot zijn relatie met Michele. Zij drukte op het hartje, het gezicht van het mooie meisje verscheen op zijn tijdlijn. De Bruyne, te verlegen om zelf het contact te leggen, liet een vriend het eerste bericht sturen.

Kostprijs: 76.000.000 euro

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rodri

****

Mag miljoenen per jaar verdienen, maar studeert ook. Wil zijn studie voor een MBA, een master in Business Administration, volgend jaar afronden. Is één van de minst in het oog springende spelers. Leefde in zijn eerste jaren als prof gewoon in een studentenhome en reed met een Opel Corsa.

Kostprijs: 63.000.000 euro

Volledig scherm Rodri. © Photo News

Bernardo

****

Man of the people. Bernardo begeeft zich graag onder de mensen. Kon je pre-COVID regelmatig in één van de jazzclubs in Manchester aantreffen. Is de lijm in de spelersgroep, door zijn joviaal karakter. Wordt wel eens uitgelachen omdat hij zich kleed als een oude man.

Kostprijs: 50.000.000 euro

Volledig scherm Pep Guardiola met Bernardo Silva. © Action Images via Reuters

Riyad Mahrez

****

Een oplichter kon ongemerkt 200.000 euro uitgeven met zijn bankkaart. Pas na weken ging er bij Mahrez een licht branden. Rita Johal, zijn ex-vrouw, zegt dat Mahrez bij City veranderd is in een flashy feestbeest. Mahrez is nu verloofd met een influencer.

Kostprijs: 68.000.000 euro

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Phil Foden

****

Heeft op zijn 21 al twee kinderen met zijn jeugdliefje - hun relatie overleefde een schandaal. Is een fervent visser. Houdt van de buzz om een grote vis aan de haak te slaan. Het jeugdproduct kreeg ondanks een fors nieuw contract. Gaat meer dan 175.000 euro per week verdienen.

Kostprijs: 0 euro

Volledig scherm Phil Foden met een van z'n vangsten. © Instagram

Grealish

****

De hippy crack laat hij achterwege. Man City heeft hem bij zijn komst uitgelegd dat hij zijn losbandig gedrag moet temperen. Zijn beroemdste foto is die waar hij ladderzat en uitgeteld op de grond ligt in Tenerife. Dat willen ze bij City niet meer zien.

Kostprijs: 117.500.000 euro

Volledig scherm De bewuste foto van Grealish op Tenerife. © Twitter