‘De doelpuntenmachine van 1 miljard’: hoe Erling Haaland uitgroeide tot een commerciële magneet die Kevin De Bruyne in zijn schaduw duwt

“Bye bye, Parker”: onze chef voetbal ziet dat de dagen van Scott Parker bij Club Brugge geteld zijn en dat er twee pistes worden bewandeld

Over en uit. Na de blamage bij Benfica zijn de dagen van Scott Parker bij Club Brugge geteld, zo meent onze chef voetbal Niels Poissonnier. “Hij heeft van Club een warboel gemaakt”, schrijft hij. “Het is welletjes geweest. Zó kan het niet verder. So long, farewell, mister Parker.” In de zoektocht naar een opvolger bewandelt Club twee pistes.