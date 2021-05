De cijfers achter de ‘cash clash’: oliedollars uit Midden-Oosten zorgen voor duizelingwekkende bedragen

Champions LeagueOoit was voetbal ‘The Beautiful Game’, het duel tussen Manchester City en PSG is vanavond toch vooral ‘The Money Game’. We nemen u mee voor een blik achter de schermen in de ‘cash clash’ van meer dan 3 miljard euro.

Manchester City vs PSG, Abu Dhabi vs Qatar. De oliedollars uit het Midden-Oosten stroomden de laatste jaren rijkelijk door het bloed van beide clubs. Een blik op de marktwaarde van beide halvefinalisten in de Champions League zegt genoeg. De kern van Manchester City heeft een marktwaarde van 1,03 miljard, PSG stelt daar een ploeg tegenover die samen ‘maar’ 828,95 miljoen waard is. Kylian Mbappé spant de kroon met een waarde van 160 miljoen bij PSG, bij City zijn De Bruyne en Sterling allebei 100 miljoen waard.

Sinds de oliedollars het betaalmiddel bij uitstek werden bij beide clubs zijn de uitgaves jaar na jaar gestaag omhoog gegaan. Sjeik ‘Mansour bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan’, kortweg ‘Sjeik Mansour’ voor de vrienden, werd in 2008 eigenaar van Manchester City. Zijn eerste grote slag was de transfer van Robinho. De Braziliaan kwam voor een recordbedrag van 43 miljoen euro over van Real Madrid. Nu, dertien jaar later, staat Robinho nog ternauwernood in de top 20 van duurste aankopen. De duurste speler uit de geschiedenis van ‘The Citizens’, is onze Kevin De Bruyne die in 2015 voor 76 miljoen werd overgenomen van Wolfsburg. Tussen Robinho en De Bruyne spendeerde Manchester City de voorbije jaren nog voor meer 2 miljard aan spelers.

Maar ‘anything you can do, we can do better’, dachten ze bij ‘Qatar Sports Investments’ toen ze vanaf 2011 de plak zwaaiden in het Parc des Princes. De nieuwe eigenaar Nasser Al-Khelaïfi begon met een opwarmertje van 42 miljoen voor Javier Pastore in zijn eerste jaar. In het zog van de Argentijn volgden de jaren nadien kleppers zoals Thiago Silva, David Luiz en Edinson Cavani. Allemaal voor bedragen tussen de 40 en de 65 miljoen. Dé transfer van de eeuw was natuurlijk die van Neymar in de zomer van 2017: 222 miljoen legde PSG op tafel om de Braziliaan weg te halen uit Barcelona, met de 180 miljoen voor Mbappé een jaar later als toemaatje. Alles samen ook meer dan een miljard.

Levert dat gegoochel met miljoen en zelfs miljarden straks eindelijk ook eremetaal op in de Champions League? Manchester City werd al vijf keer Engels landskampioen, maar de Cup met de grote oren ontbreekt nog steeds op het palmares. PSG is sinds 2013 onafgebroken Frans landskampioen, maar ook de Lichtstad blijft al jaren verstoken van de grootste internationale trofee. Eén ploeg krijgt op 29 mei dé kans in het Atatürk Stadion in Istanbul. Vanavond wordt ‘The Money Game’ naast het veld, weer ‘The Beautiful Game’ erop.

Marktwaarde (verwachte) basiself City

Ederson - 56 miljoen

Kyle Walker - 35 miljoen

John Stones - 30 miljoen

Ruben Dias - 70 miljoen

João Cancelo - 50 miljoen

Rodri - 70 miljoen

Ilkay Gündogan - 40 miljoen

Kevin De Bruyne - 100 miljoen

Riyad Mahrez - 42 miljoen

Bernardo Silva - 70 miljoen

Phil Foden - 70 miljoen

Totaal: 633 miljoen

Martkwaarde (verwachte) basiself PSG

Keylor Navas - 10 miljoen

Alessandro Florenzi - 15 miljoen

Marquinhos - 70 miljoen

Presnel Kimpembe - 40 miljoen

Mitchell Bakker - 10 miljoen

Danilo - 24 miljoen

Marco Verratti - 60 miljoen

Leandro Paredes - 20 miljoen

Angel Di Maria - 24 miljoen

Neymar - 110 miljoen

Kylian Mbappé - 160 miljoen

Totaal: 543 miljoen

Top tien transfers City

1) Kevin De Bruyne - 2015 - 76 miljoen (Wofsburg)

2) Ruben Dias - 2020 - 68 miljoen (Benfica)

3) Riyad Mahrez - 2018 - 67,8 miljoen - (Leicester City)

4) Joao Cancelo - 2018 - 65 miljoen - (Juventus)

5) Aymeric Laporte - 2017 - 65 miljoen - (Athletic Bilbao)

6) Raheem Sterling - 2015 - 63,7 miljoen - (Liverpool)

7) Rodri - 2019 - 62,7 miljoen - (Atlético Madrid)

8) Benjamin Mendy - 2017 - 57,5 miljoen - (Monaco)

9) John Stones - 2016 - 55,6 miljoen - (Everton)

10) Kyle Walker - 2017 - 52,7 miljoen - (Tottenham)

Top tien transfers PSG

1) Neymar - 2017 - 222 miljoen - (Barcelona)

2) Kylian Mbappé - 2018 - 180 miljoen - (Monaco)

3) Edinson Cavani - 2013 - 64,5 miljoen - (Napoli)

4) Angel Di Maria - 2015 - 63 miljoen - (Manchester United)

5) Mauro Icardi - 2020 - 50 miljoen - (Inter)

6) David Luiz - 2014 - 49,5 miljoen - (Chelsea)

7) Thiago Silva - 2012 - 42 miljoen - (AC Milan)

8) Javier Pastore - 2011 - 42 miljoen - (Palermo)

9) Lucas Moura - 2012 - 40 miljoen - (Sao Paulo)

10) Leandro Paredes - 2018 - 40 miljoen - (Zenit)

* alle bedragen in euro

** alle cijfers zijn afkomstig van de gespecialiseerde website Transfermarkt