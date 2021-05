De Bruyne en co bouwen stevig feestje in kleedkamer na zege tegen PSG

Champions League Guardiola na kwalifica­tie: “Ik wil Kompany en co bedanken om ons naar een hoger te niveau te stuwen”

6:58 Pep Guardiola is sinds 2016 trainer van Manchester City. De Spanjaard slaagde er met de Engelse topclub steeds niet in de finale van de Champions League te halen, tot gisteravond dus. Manchester City won met 2-0 van Paris Saint-Germain en maakt zich op voor een eindstrijd tegen Chelsea of Real Madrid. Na de wedstrijd had Guardiola onder meer een bedankwoordje voor ex-speler Vincent Kompany in petto.