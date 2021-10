De Bruyne blij om nog eens tegen Belgische ploeg te spelen: “We zullen het niet licht opnemen”

“Het is leuk”, zegt De Bruyne. “Het is ook lang geleden dat ik nog in België heb gespeeld. Sinds mijn vertrek hier, nu tien jaar geleden. Als ik met de nationale ploeg speel, zijn de supporters altijd voor ons. Ik weet niet hoe ze nu op mij zullen reageren, maar dat maakt ook weinig uit. Ik ben hier om mijn job te doen.”

Goede ploeg

Van de Engelse pers kwamen er amper vragen over Club Brugge. Op het slot toch één over Noa Lang. “Ik weet niet veel over hem persoonlijk, maar Club Brugge is een sterk team. Ik ken een aantal gasten die al vier jaar met mij bij de nationale ploeg spelen. We zullen het niet licht opnemen. Club Brugge is een goede ploeg. Dat hebben ze de laatste jaren bewezen. Ook in de groep met PSG en Real Madrid. Ik weet uit ervaring dat waar je ook speelt in de Champions League, er kwaliteit is. Je komt er niet zomaar.”