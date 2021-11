Cyriel Dessers weer Feyenoordheld, één minuutje later dan ‘verwacht’: “Zo laat scoren went nooit”

Conference LeagueOf Racing Genk stilaan spijt heeft dat het Cyriel Dessers heeft uitgeleend? Bij Feyenoord blijft hij beslissende goals maken, liefst in blessuretijd dan nog. Op Slavia Praag maakte hij in de 93ste minuut gelijk (2-2): één minuutje té laat om zijn magische reeks van vier goals in de 92ste minuut in de Eredivisie ook in de Conference League voort te zetten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dessers zorgde dus voor dolle taferelen bij Feyenoord met zijn late gelijkmaker voor de 2-2 op bezoek bij Slavia Praag. Hij sprintte uitgelaten naar de circa 3000 fans in het uitvak van Feyenoord: “Zo laat in een wedstrijd scoren, dat went nooit”, zei hij in de Nederlandse media. “Dat blijft bijzonder. De blijdschap bij de fans is ook prachtig om te zien.” Zijn kopbal in blessuretijd verzekerde de Rotterdammers ook van groepswinst in de Conference League en Europese overwintering.

In de eerste helft had Dessers ook al op het half uur voor de 1-1 gezorgd. Een beauty: met een knappe beweging draaide hij zich om zijn as vrij en knalde droog in doel. Dessers was al vroeg in de eerste helft ingevallen na een blessure van Linssen, maar zag ook toe hoe Feyenoord tien minuten voor de rust met tien man verder moest na een rode kaart voor Til. De Rotterdammers lieten echter ook na de 2-1 van Kuchta in de tweede helft nooit de moed zakken, waarna ‘fenomeen’ Dessers die wilskracht in de slotfase beloonde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De UEFA noteerde de gelijkmaker van Dessers op de 93ste minuut. Het is dit seizoen al zijn vijfde goal in blessuretijd voor Feyenoord waarmee hij zijn stempel als supersub nog meer kracht bijzet. Zijn vier vorige goals in extra time tegen PSV, NEC, Sparta en AZ Alkmaar had hij allemaal in de 92ste minuut gemaakt.

Zijn nieuwe hoofdrol in de Conference League betekent niet dat Dessers nu op tafel zal kloppen voor een basisplaats. “Dat zou niet netjes zijn tegenover onze andere spitsen en mijn trainer. Ik zou hen dan misschien in problemen brengen. Ik denk wel dat ik ook vanaf de eerste minuut kan presteren. Maar ik zal er ook proberen te staan als de trainer mij in de 65ste of 85ste minuut nodig heeft. Vroeger had ik misschien wel geroepen dat ik zou moeten beginnen. Maar als dat dan steeds niet gebeurt, dan is dat ook weer zo’n teleurstelling.”

Ook Openda van goudwaarde

Dessers was niet de enige Belg die zijn club in de Conference League uit de nood hielp. Vitesse leek op een nederlaag af te stevenen bij Rennes, tot Loïs Openda in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de 3-3 zorgde. Rennes blijft zo leider in de poule met elf punten, Vitesse is tweede met zeven punten. Dat zijn er evenveel als Tottenham, dat verrassend onderuit ging bij het Sloveense NS Mura.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Loïs Openda. © AP