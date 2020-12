Club straks reekshoofd voor loting 1/16de finales, Antwerp níet en dat betekent bijna zeker topaffiche voor Great Old

Club Brugge en Antwerp kennen vanmiddag hun tegenstander in de 1/16de finales van de Europa League. Om 13 uur wordt er geloot in het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon. Als een van de beste derdes uit de groepsfase van de Champions League heeft Club de status van reekshoofd. Na de nederlaag tegen Tottenham eindigt Antwerp tweede in groep J en belandt het in pot 2 met de vijftien andere niet-reekshoofden.