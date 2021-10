Club Brugge heeft 58% kans om Europees te overwinteren

Club Brugge is in groep A onderverdeeld met Manchester City, PSG en RB Leipzig. Een loodzware poule. Volgens Gracenote had blauw-zwart vooraf slechts vier procent kans om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. Maar Vanaken en co pakten met vier op zes een fantastische start, waardoor de kansen van Club gestegen zijn.

FiveThirtyEight berekende dat blauw-zwart nu 14% kans (3% kans op groepswinst, 11% kans om tweede te worden) heeft om de achtste finales van de Champions League te halen. In liefst 44% van de gevallen eindigt Club als derde in de poule, in dat geval worden ze opgevist in de Europa League. Club heeft dus in totaal 58% kans om Europees te overwinteren.

Club Brugge komt voor het vierde jaar op rij uit in de groepsfase van het kampioenenbal. Sinds het ontstaan van de Champions League in 1992 konden de Bruggelingen er nooit in overwinteren. De laatste drie seizoenen slaagden ze er wel in om in de Europa League te belanden, als derde van de groep.

Manchester City is dan weer de topkandidaat om de Champions League te winnen. Kevin De Bruyne en zijn teamgenoten hebben 22% kans om de beker met de grote oren te veroveren. Gevolgd door Bayern München (19%), Ajax (11%), Liverpool (10%), Chelsea (8%) en Real Madrid (5%).

