Clement en Mignolet willen dat Club-spelers lef tonen tegen Manchester City: “Crystal Palace heeft getoond dat ze te kloppen zijn”

Philippe Clement heeft zin in het Champions League-duel van morgen in het Etihad Stadium. “Manchester City speelt fantastisch goed voetbal, heel modern met hoge pressing. Een heel mooie uitdaging”, aldus de Club-coach. “Of we een andere aanpak dan twee weken geleden (Club verloor toen met 1-5, red.) zullen hanteren? Balanta is geschorst, dus we gaan zeker andere dingen doen. Dat daardoor Vormer zal spelen? Ik geef mijn team nooit op voorhand vrij. Maar één plus één, is dikwijls twee.”

Clement hoopt een ander Club te zien dan in de heenmatch. “Er waren te veel jongens onder de indruk. We zijn met heel goede bedoelingen gestart, maar hebben te veel respect getoond. In de laatste twintig minuten hebben we kansen gehad, omdat we dan wél durfden te voetballen. Nu wil ik dat de spelers vanaf de eerste minuut lef tonen. De jongens hebben niets te verliezen.”

“Ik denk niet dat deze wedstrijd voor ons bepalend is. De partij tegen Leipzig zal nog veel belangrijker zijn. Voor Man City is deze match wél heel belangrijk, dat zei Pep Guardiola. Ze gaan ons direct bij het nekvel willen pakken. Het is aan ons om daarop te reageren. En wanneer ik tevreden ga zijn? Dat is moeilijk te zeggen. Ik wil dat ze allemaal boven zichzelf uitstijgen.”

Mignolet: “Of ik weer in Engeland wil voetballen? Ik ben hier heel gelukkig”

Simon Mignolet keert voor het eerst sinds lang terug naar Engeland, waar hij in het verleden speelde bij Sunderland en Liverpool. “Het is leuk om weer in Engeland te zijn. Dat voelt goed. Ik heb hier goede en minder goede herinneringen. Hopelijk kunnen we hier morgen een mooie herinnering aan overhouden.”

Clement wil dat Club morgen meer lef toont. Daar is Mignolet het mee eens. “We moeten erin geloven. Vorige keer hebben we iets te veel respect getoond. We moeten er gewoon vol voor gaan. We hebben niets te verliezen. Of er te veel jongens onder de indruk zullen zijn? Hopelijk niet. In het verleden hebben we genoeg getoond dat we met zo’n situaties om kunnen.”

“De afgelopen jaren hebben we stappen gezet in de Champions League. Nu moeten we opnieuw een stap zetten”, vervolgde Mignolet. “We moeten leren uit onze fouten van de heenmatch. Als we beter doen, weet je nooit wat er kan gebeuren. Crystal Palace heeft dit weekend getoond dat City te kloppen is, daar moeten we ook in geloven. En of het niet kriebelt om opnieuw in Engeland te voetballen? Ik ben heel gelukkig in Brugge.”

Club-spelers trainen in Etihad Stadium:

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.