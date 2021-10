CDK vs KDB: Charles De Ketelaere staat vérder dan Kevin De Bruyne op 20-jarige leeftijd

“Ik kan niet ontkennen dat Kevin een voorbeeld is”, aldus De Ketelaere gisteren. “Tijdens de interlandperiode hebben we niet zo heel veel over deze match gepraat. Intussen heb ik wel begrepen dat ze ons niet zullen onderschatten of zonder focus naar hier zullen komen.”

De Bruyne is absolute wereldtop, maar ook De Ketelaere heeft eigenlijk alles om in zijn voetsporen te treden. Zijn cijfers op twintigjarige leeftijd ondersteunen dat: “Iedereen heeft zijn eigen stijl, maar er zijn inderdaad veel dingen uit zijn spel die ik aan mijn spel probeer te verbeteren. Hij is niet de enige speler aan wie ik mij spiegel, maar bij hem zijn er wel veel kwaliteiten waar ik naar kijk. Als ik een paar kwaliteiten mag uitkiezen (lacht)? Zijn schot, zijn tweevoetigheid en het gemak waarmee hij de ballen legt waar-ie wil.”

De Ketelaere heeft nog een hele weg af te leggen, wil de ‘Golden Boy Nominee’ een carrière als die van De Bruyne uitbouwen. Nóg constanter worden in zijn prestaties bijvoorbeeld is één van zijn doelstellingen. Zo laat hij het in de eigen competitie vaak afweten om drie dagen later in Europa top te zijn: “Je voelt wel dat het andere wedstrijden zijn. Het is raar, want de verdedigers van onze tegenstanders in de Champions League zijn zeker niet de minsten, integendeel. Alles samen is het vooral mooi om al die verschillende matchen mee te maken.”