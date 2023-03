“Bye bye, Parker”: onze chef voetbal ziet dat de dagen van Scott Parker bij Club Brugge geteld zijn en dat er twee pistes worden bewandeld

Club Brugge 100 Europese wedstrij­den, 50 uitmatchen: de highs en lows van de reis rond Europa van Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe

Honderd Europese wedstrijden, dat betekent ook vijftig Europese uitmatchen. Een greep uit de memorabele trektocht van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, sinds 2011 de reisleiders van Club Brugge. Van de catastrofe in Athene over de onemanshow van Diagne in Parijs tot de historische avond in Madrid.