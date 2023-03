Brian Riemer heeft veel respect voor Villarreal, maar: “Ik heb 100% vertrouwen dat we hen kunnen kloppen”

Koester die Europese avonden, Anderlecht. De kans is groot dat het Lotto Park na de doortocht van Villarreal minstens anderhalf jaar verstoken blijft van Europees voetbal. Of gelooft u zoals Brian Riemer in de stunt tegen de Spanjaarden? “Qua voetbalfilosofie zijn we vergelijkbaar.”

KIJK. Riemer: “Ik heb 100% vertrouwen dat we Villarreal kunnen kloppen”

80-20? 70-30? In het voordeel van Villarreal, welteverstaan. Zegt u het maar, hoe hoog ligt het percentage kwalificatiekansen voor Anderlecht? Akkoord, na twee seizoenen van ongeziene hoogconjunctuur vergaat het ‘De gele onderzeeër’ een pak minder goed in La Liga. Winnaar van de Europa League in 2021, vorig seizoen door Liverpool uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League en momenteel máár zesde in de Primera Division.

Trainer Unai Emery vertrok in oktober naar Aston Villa. De ex-coach van PSG en Arsenal was de architect achter het succesverhaal. Hij werd vervangen door Quique Setién, de man die bij Barcelona moest ophoepelen na de 2-8-nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. En toch... Toch is de kans reëel dat het Lotto Park na vanavond minstens anderhalf jaar verstoken blijft van Europees voetbal. De kans dat Anderlecht volgend seizoen Europees speelt, wordt met de week kleiner.

Volledig scherm Brian Riemer. © Photo News

Een blik op de verzamelde marktwaarde legt de waardeverhoudingen bloot. Net geen 300 miljoen voor Villarreal, Anderlecht zit aan 75 miljoen. Op z’n eentje is centrale verdediger Pau Torres met zijn 50 miljoen tweederde waard van de hele paars-witte kern. Vandaar ons advies aan paars-wit en z’n supporters - het Lotto Park is vanavond nagenoeg helemaal uitverkocht - geniet ervan! Het kan de laatste zijn.

Dit zijn de avonden waarop de drie sterren in het clublogo weer iets feller kunnen stralen. Herinner u de vreugdeuitbarstingen na Young Boys en Ludogorets. Jan Vertonghen en Islam Slimani weten wat het is, zij hebben er een mooie Europese carrière opzitten. Al de rest ambieert het: méér wedstrijden op dit niveau. Debast, Verschaeren, Amuzu, hoog tijd om de middelmaat eens te overstijgen. “Dit is een fantastische kans voor onze jongens om te tonen wat ze in hun mars hebben op dit niveau”, zei Brian Riemer. “En ik heb er alle vertrouwen in. Natuurlijk kunnen wij Villarreal uitschakelen. Balbezit of balverlies, we spelen goed gestructureerd. We hebben de kwaliteiten om hen in de problemen te brengen.”

KIJK. De laatste training van Anderlecht voor het duel met Villarreal

Dé hamvraag is natuurlijk welke elf de Deen opstelt en hoezeer hij rekening houdt met de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge. De match die gewonnen moet worden. “Ongeacht het aantal wedstrijden dat er tussen deze wedstrijd en die tegen Cercle zou zitten, ik zou nooit tweemaal dezelfde elf opstellen”, vervolgde de Deense T1. “Ook al omdat ik twee totaal verschillende partijen verwacht. Ik kies voor de elf die ons in mijn ogen de grootste kans op succes bieden.”

Geen gemakkelijke taak, want natúúrlijk wil iedereen die wedstrijd tegen Villarreal spelen. “Stel je voor dat spelers onderling overeen zouden moeten komen wie tegen Villarreal speelt en wie tegen Cercle. Het zou chaos zijn. Daarom ben ik er dus, ik kan geen rekening houden met de individuele voorkeuren van mijn spelers. Maar ons huiswerk is klaar. Zowel wat Villarreal als Cercle betreft.”

Volledig scherm Brian Riemer. © Photo News

Zelfs dan heeft Riemer enkele moeilijke knopen door te hakken. Kapitein Jan Vertonghen sukkelt al een tijdje met de enkel, maar hem heb je er het liefst áltijd bij. “Het draait niet altijd om frisheid of recuperatietijd tussen twee wedstrijden. Soms draait het gewoon om de grote afspraken. Jan Vertonghen is één en al ervaring, hij heeft jaren meegedraaid op dit niveau en hoger. Hij kent zijn lichaam door en door en weet exact wat hij moet doen om zich klaar te stomen.”

“Met Kopenhagen speelden we ook veel Europese wedstrijden. En mijn ervaring was dat spelers beter werden als het niveau omhoog ging, Jan is zo’n speler. Het tempo tegen Villarreal zal niet te vergelijken zijn met wat we in de Jupiler Pro League gewend zijn. Ik verwacht een tegenstander die qua voetbalfilosofie vergelijkbaar is met ons. Het maakt ze niet uit of ze tegen Mallorca of Barcelona spelen. Villarreal is een agressieve ploeg met veel kwaliteiten aan de bal. Ze zetten hoog druk en ze willen dominant zijn. Ik denk dat het een geweldige wedstrijd wordt voor het publiek.” (KDZ)

