Bizar beeld: jonge fan komt op veld terecht vlak na penaltymisser Refaelov

Belgisch voetbal Belgische clubs staan op cruciaal punt in Europese campagne met recht­streeks CL-ticket als inzet: “Belangrijk om kloof met de top zo klein mogelijk te houden”

14:10 De Belgische vertegenwoordigers in de Europese voetbalbekers staan voor een extreem belangrijke campagne. Als ons land in 2023 nog een rechtstreekse vertegenwoordiger wil hebben in de Champions League moet er in de komende maanden stevig worden getimmerd aan onze Europese coëfficiënt. Het topjaar 2016-2017 valt straks immers weg en dient te worden gecompenseerd, te beginnen vanavond in de heenwedstrijden van de laatste voorrondes van de Europa League (Antwerp) en Conference League (AA Gent en Anderlecht). Onze huisanalist Gilles De Bilde schetst de situatie: “Met een beetje geluk kunnen we met vijf ploegen Europa in en veel punten vergaren.”