Bevestigd: géén topspits Immobile tegen Club Brugge, Braziliaanse Belg Pereira wordt wél nog overgevlogen

Grote zorgen dus bij Lazio Roma. Met Immobile, Luis Alberto, Pereira, Anderson, Strakosha, Leiva, Luiz Felipe, Cataldi en Armini daagden gistervoormiddag liefst negen spelers alvast niet op voor de ochtendtraining. Een teken aan de wand. Bovendien zijn ook Escalante, Radu en Lulic al langer out zijn en is Vavro niet speelgerechtigd. Slechts 12 spelers van de A-ploeg maakten hun opwachting op training, aangevuld met vijf beloften. Daarbij bekende namen als Wesley Hoedt (ex-Antwerp), Adam Marusic (ex-Oostende) en Sergei Milinkovic-Savic (ex-Genk). Zij worden in de basis verwacht.

Trainer Simone Inzaghi reageerde gisternamiddag bij Sky: “Het grootste probleem zal zijn dat ik niet kan roteren, het zal nodig zijn om van de nood een deugd te maken. Het is nu zo. We zullen het zo moeten oplossen. We moeten een gevolg geven aan onze uitstekende wedstrijd tegen Dortmund. Morgen wordt het zeker ingewikkeld, want Club Brugge is een fysiek team met een uitstekend middenveld. We zullen een zeer intensieve wedstrijd moeten spelen. Het niveau zal hoog liggen.”