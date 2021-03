Bayern-PSG absolute kraker in kwartfinales CL, Real ontmoet Liverpool en Manchester City treft Dortmund

Een finale avant la lettre. Bayern München en Paris Saint-Germain treffen mekaar dit seizoen al in de kwartfinales van de Champions League. In augustus vorig jaar trok Bayern nog aan het langste eind in de finale. Mbappé en Neymar krijgen nu hun kans op revanche tegen Lewandowski en co. Die andere titelfavoriet, Manchester City, wordt mogelijk hun tegenstander in de halve finale. City en De Bruyne nemen het op tegen het Borussia Dortmund van Thomas Meunier en Thorgan Hazard. In principe een haalbare kaart voor City, tenzij Erling Haaland opnieuw zijn duivels ontbindt.

Ook Real Madrid-Liverpool is, ondanks het wisselvallige niveau van beide ploegen, een onvervalste topaffiche. Thibaut Courtois krijgt straks dus mogelijk Divock Origi voor zich. Real-Liverpool is overigens ook een heruitgave van de Champions League-finale van 2018, die altijd zal bijblijven door de blunders van Liverpool-doelman Karius. De meest gunstige loting is voor Chelsea. De Blues krijgen met Juventus-killer FC Porto een haalbare kaart voorgeschoteld. Chelsea of Porto neemt het in de halve finales op tegen Real Madrid of Liverpool.

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden dinsdag 6 en woensdag 7 april gespeeld, de terugwedstrijden volgen een week later. De halve finales staan voor 27 en 28 april en 4 en 5 mei op het programma. De finale wordt op zaterdag 29 mei in het Atatürk Olympic Stadium in Istanbul gespeeld.

Volledig scherm De kwartfinales van de Champions League. © Sofascore

Poll Wie wint volgens jou de Champions League? Bayern München

Manchester City

Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain

Liverpool

Chelsea

Real Madrid

Wie wint volgens jou de Champions League? Bayern München (45%)

Manchester City (32%)

Borussia Dortmund (1%)

Paris Saint-Germain (6%)

Liverpool (3%)

Chelsea (5%)

Real Madrid (6%)

FC Porto (1%)

Volledig scherm Thibaut Courtois krijgt met Real Madrid Liverpool tegenover zich. © Photo News

Volledig scherm Erling Haaland trekt met Dortmund naar Manchester City. © Photo News

Volledig scherm Vierende Chelsea-spelers die binnen enkele weken Porto ontvangen. © AP

