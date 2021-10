Bayern-coach Nagelsmann test positief op corona en keert zonder team terug uit Portugal

Buitenlands voetbal Super League nog niet begraven: nieuw plan voorziet in “100% open Europese competitie” met subsidies voor bezoekende fans

15 oktober In het voorjaar leek de Super League met twaalf rebellerende Europese topclubs even snel begraven dan geboren. Maar achter de schermen werken Real, Barcelona en Juventus aan een alternatief plan, dat in Duitse media uitgelekt is: de ‘nieuwe Super League’ zou nu een open competitie nastreven die ook financieel wil tegemoetkomen aan bezoekende fans.