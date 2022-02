Barcelona overklast Napoli en invaller Dries Mertens en blijft in de running voor eerste Europa League-triomf

Napoli en Barça negeerden de gebeurtenissen in Oekraïne niet. Voor de aftrap hielden beide ploegen samen een banner hoog met de tekst ‘STOP WAR’. Dries Mertens stond er niet bij - Spalletti zette de Rode Duivel opnieuw op de bank.

En van daar zag Mertens hoe z’n ploegmakkers in de eerste helft sterretjes zagen. Nog voor het kwartier leidde Barça met 0-2, na knappe goals van Alba en De Jong. De thuisploeg was nergens, maar kwam terug in de match na een onnodige penaltyfout van Ter Stegen.