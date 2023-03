Anderlecht neemt de bovenhand op Villarreal, maar blijft steken op een gelijkspel

All to play for. Anderlecht heeft het Spaanse Villarreal op 1-1 gehouden in de heenmatch van de achtste finales. En dat mocht je gezien het wedstrijdverloop niet eens onverdiend noemen.

De Conference League is niet het enige wat telt. Dat was er in het Lotto Park aan te zien. Brian Riemer hield onder meer Slimani op de bank, Villarreal-coach Quique Setién gunde dan weer Pau Torres, Albiol en Moreno rust.

Slimani’s vervanger deed het talrijk opgedaagde Anderlecht-publiek wel meteen juichen. Na zes minuten prikte hij raak op een uitstekende steekbal van Debast. Alleen ging het feestje niet door wegens buitenspel.

Daarna nam Villarreal, zonder echt gevaarlijk te zijn, wel de wedstrijd in handen. Wie de Spanjaarden vorig jaar in de halve finale van de Champions League bezig zag - toen het onder meer Juventus en Bayern München uitschakelde -, zal zich even in de ogen hebben gewreven. Sinds de komst van ex-Barçacoach Setién kiezen de geelhemden voor verzorgd voetbal. Geen 30% balbezit meer, liefst ergens in de 70. Al kwamen ze daar tegen RSCA niet aan.

Pas halverwege de eerste helft kon Chukwueze een eerste keer dreigen. De flankspeler kreeg veel ruimte, maar Verbruggen ging goed plat op zijn poging. Op de tegenaanval kwam Raman opnieuw in stelling, maar die trapte pal op Reina. Anderlecht tankte vertrouwen uit die kans en ging weer wat hoger druk zetten, maar dat kwam hen duur te staan. De bezoekers voetbalden zich goed uit de omknelling, Trigueros stond aan het einde van de aanval voor 0-1.

Anderlecht bleef niet bij de pakken zitten. Eerst moest Verbruggen zich wel nog reppen op een poging van Baena, maar na nonchalant verdedigen bij Villarreal kon Amuzu met de bal aan de haal. Even breed naar Dreyer, en die mikte ‘m van ver knap voorbij een grabbelende Reina. Een paar minuten later moest diezelfde ervaren doelman alles uit de kast halen op een schot in de korte hoek van Raman. De thuisaanhang ging er luidkeels achter staan.

De invalbeurt van Slimani wakkerde het vuur nog wat meer aan. Zeker toen die na amper een minuut op het veld al richting doel kopte. Qua balbezit hield Anderlecht na rust gelijke tred, de grootste kansen waren zelfs voor paars-wit. Alleen bij een rommelfase voor de neus van Verbruggen was Villarreal nog gevaarlijk, maar dat was het dan ook. Anderlecht kan met een goed gevoel toeleven naar de return in Spanje volgende week. Maar eerst de even belangrijke match van zondag tegen Cercle.

In de Europa League speelde Union tegen Union Berlin. Die wedstrijd eindigde ook op een gelijkspel.

