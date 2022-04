Alles nog open voor return in Camp Nou: Barça met twee gezichten wist met knappe combinatie wereldgoal Frankfurt uit

Europees voetbal OVERZICHT. Witsel en Dortmund verrassend onderuit - Openda scoort in nederlaag Vitesse - Tielemans quasi zeker van volgende ronde

Het Europees avondje heeft niet teleurgesteld. Nadat dé topaffiche tussen Barcelona en Napoli op 1-1 eindigde, kregen we nog spektakel in de Europa League en Conference League play-offs. Zo ging het Dortmund van Witsel onderuit tegen Rangers en is Tielemans al quasi zeker van de volgende ronde.

17 februari