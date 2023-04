Alles kan nog: AA Gent knokt zich na achterstand nog naar gelijkspel tegen West Ham

Chapeau, AA Gent. De Buffalo’s vochten terug na een achterstand én domineerden in de tweede helft tegen West Ham. Alleen werden de kansen niet afgewerkt - hier zat meer in. Met een 1-1-stand trekken ze volgende week naar Londen.

‘Gent Semper Fidelis’ - ofwel ‘altijd trouw aan Gent’. Knappe tifo van de Buffalo’s. De Ghelamco was nog eens uitverkocht. Leuke sfeer, prima grasmat. Alles was aanwezig om er een mooie Europese avond van te maken tegen West Ham. Pronkte nog op de tifo: ‘Fighting spirit since the Middle Ages’. Zou het de spelers hebben geïnspireerd?

Hun start was in elk geval goéd. AA Gent werd niet onder de mat gelopen door het nummer veertien uit de Premier League. Wel integendeel. Als er één ploeg dreigde, dan wel de Buffalo’s. Torunarigha kopte een hoekschop van Kums nipt over, een knal van De Sart vormde geen probleem voor doelman Areola.

Dit West Ham was te pakken - dat voelde iederéén. Zoals Tarik Tissoudali in gesprek met ons terecht stelde: “West Ham is Manchester City of Liverpool niet.” Het Gentse middenveld moest niet onderdoen voor dat van de Engelsen - Rice, Downes en Lanzini hebben samen toch een marktwaarde van 96 miljoen euro... Een handvol keer deden De Sart en co het blok van West Ham wankelen. Jammer dat Cuypers en Orban te veel ‘net niet’-momentjes hadden. Ze doken een paar keer goed de diepte in, maar je geraakt nu eenmaal niet zomaar voorbij reuzen als Ogbonna en Aguerd. Soit, Hein Vanhaezebrouck was ongetwijfeld tevreden met wat hij zag.

Tót zijn team in het slot van de eerste helft plots aan concentratieverlies leed. Roef wilde een corner klemmen, maar liet de bal uit z’n handen glippen. Alsof-ie zeep aan z’n handschoenen had. Via Aguerd en weer Roef hobbelde de bal binnen. Pijnlijk tegendoelpunt, zeg. De Gentenaars grepen zich naar de haren. Vanhaezebrouck legde aan keeperstrainer Francky Vandendriessche uit hoe Roef de bal wél had moeten pakken. 0-1. Of toch niet? Uit de herhaling bleek dat Aguerd hands beging. De VAR keerde het doelpunt terecht af - grote ‘oef’ in de Ghelamco.

En toch gingen de Buffalo’s met een achterstand rusten. Net op het moment dat Castro-Montes Piatkowski een handshake gaf en Torunarigha met de rug naar de bal stond, gooide Coufal snel in. De Gentse defensie was in dromenland en dat werd afgestraft. Bowen legde terug tot bij Ings, die van dichtbij binnen trapte: 0-1. Ferme opdoffer voor de Buffalo’s. Zouden ze dít nog te boven komen?

Jazeker. AA Gent toonde zich mentaal sterk en kwam net voor het uur weer op gelijke hoogte. En hoe! Castro-Montes zette een één-tweetje op met Orban en speelde vervolgens subliem door de benen van Ogbonna. Cuypers nam aan, twijfelde niet en jaste de gelijkmaker tegen de netten. De Ghelamco ontplofte, het stadion daverde. AA Gent tankte in één klap vertrouwen. Gift Orban - de West Ham-verdedigers hadden hun handen vol met de Nigeriaan - knalde vanop 30 meter nipt naast. Een schot van Castro-Montes ging voorlangs.

Eén kans gaf AA Gent weg in de tweede helft - Bowen besloot oog in oog met Roef naast. Verder was het al Buffalo wat de klok sloeg. De Gentse overgave was bij momenten indrukwekkend. Bijna was hét moment van Orban gekomen. Het Nigeriaanse fenomeen probeerde het met een halve omhaal die... op de lat strandde. Geen nieuwe wereldgoal - jammer. Het was zijn laatste wapenfeit, Tissoudali kwam er in de slotfase in. En ook Marokkaan had de winning goal aan de voet, alleen trapte hij in één tijd naast. Het gebrek aan matchritme kan hij niet verbergen - logisch.

In de slotminuut gaf de scheids Piatkowski nog rood voor een tackle als laatste man op Paqueta, maar de Pool speelde de bal. Het was gewoon een uitstekende ingreep. Dat zag de VAR ook - Piatkowski mocht blijven staan.

Met een 1-1-stand reist AA Gent volgende week af naar Londen. Alles kan nog. Na vanavond mogen de Buffalo’s in elk geval met vertrouwen toeleven naar de return.

