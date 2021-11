Ajax is groepswinnaar na recordgoals Haller, Dortmund-Belgen veroordeeld tot Europa League

Champions LeagueAjax is groepswinnaar na een 1-2-overwinning in Besiktas. De Amsterdammers zetten een scheve situatie recht in de tweede helft dankzij twee goals van Haller, die een nieuw record op z’n naam heeft. Borussia Dortmund, zonder de met corona besmette Thorgan Hazard, ging op bezoek bij Sporting met 3-1 kopje onder en is veroordeeld tot de Europa League.

Ajax heeft dus ook zijn vijfde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. Een unicum: nooit eerder deed een Nederlands team hen dat voor. Ajax kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand tegen Besiktas, maar invaller Haller scoorde twee keer en bezorgde zijn club uiteindelijk toch de drie punten.

Sébastien Haller zit nu aan liefst negen goals en is samen met Robert Lewandowski topscorer van het toernooi. De Ivoriaanse spits heeft zelfs een record beet. Hij is de eerste speler die negen doelpunten scoort in de eerste vijf Champions League-matchen in zijn carrière. Haller doet zo beter dan Haaland, die 8 keer scoorde in z’n eerste vijf wedstrijden.

In de tweede wedstrijd in groep C moesten Dortmund-Belgen Thomas Meunier en Axel Witsel in Portugal aan de bak in de strijd om overwintering in de Champions League. Thorgan Hazard ontbrak tegen Sporting na een coronabesmetting. Het was erop of eronder, want beide ploegen telden voor de wedstrijd zes punten.

Al bij de rust zag het er penibel uit voor Dortmund. Pedro Gonçalves scoorde twee keer en zette de Duitsers met de rug tegen de muur. Dortmund was de Champions League met zes op zes gestart, maar kon een derde verliespartij in de tweede helft niet afwenden. Witsel werd op het uur gewisseld. Na rood voor Can zette Porro de 3-0 op het bord. Malen scoorde in de extra tijd de eerredder.

Zo zijn de prijzen in groep C al verdeeld. Ajax is groepswinnaar, Dortmund is veroordeeld tot de Europa League. Sporting overwintert in de Champions League. Besiktes is Europees uitgevoetbald.

