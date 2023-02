Aftellen naar loting: Union hoopt op droomaffiche Man United of Juve in Europa League, treft Anderlecht weer West Ham in Conference League?

De Europese playoffs-tussenronde is afgerond. Bij de loting voor de achtste finales in de Europa League vanmiddag (12u) mag Union dromen van Man United of Juventus. “We hopen op een grote naam”, zegt CEO Philippe Bormans. Bij de loting van de Conference League (13u) maken Anderlecht en AA Gent kans op een ‘haalbare kaart, of krijgt paars-wit een revanche tegen West Ham?

Union mocht het Europese voetbal gisterenavond vanuit de luie zetel bekijken. De Brusselse club had zich als groepswinnaar in de Europa League rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales. Zo genieten ze bij de loting een bevoorrechte status als reekshoofd. Bij de mogelijke tegenstanders als niet-reekshoofden zitten heel wat mooie namen, maar de af te schieten hoofdvogel is Manchester United dat Barcelona uit het toernooi wipte.

Maar ook Juventus zou voor Union affiche om van te watertanden zijn. Pittig detail: Juventus en Union delen met 1 november 1897 exact dezelfde stichtingsdatum en Juventus was de laatste Europese tegenstander van Union in zijn vroegere glorietijd. In 1964 beet Union in de Beker der Jaarbeursstadion als voorloper van de UEFA Cup twee keer met 0-1 in het zand tegen de Oude Dame.

Union-CEO Philippe Bormans hoopt bij de loting op een tegenstander met renommee: “In deze fase zijn er geen kleine clubs meer. Maar we dromen van een grote naam. Het is het moment voor een topaffiche waar de mensen over praten. De spelers hebben voor dit momentum zelf hard gewerkt.”

Volledig scherm Union-CEO Philippe Bormans: "Het is het moment voor een topaffiche waar de mensen over praten" © BELGA

In de Conference League gaan Anderlecht en AA Gent als niet-reekshoofd in de trommel. West Ham lijkt bij de mogelijke te loten tegenstanders op papier de meest te duchten ploeg, en zou paars-wit een kans op revanche bieden gezien ze in de groepsfase al tegen mekaar uitkwamen. Het Franse Nice, het Nederlandse AZ Alkmaar of het Spaanse Villarreal spreken ook tot de verbeelding, maar voor hetzelfde geld volgt een haalbare kaart als het Zweedse Djurgarden of Slovan Bratislava uit Slovakije.

De achtste finales vinden op donderdag 9 en 16 maart plaats. Anderlecht en AA Gent beginnen als niet-reekshoofd eerst thuis terwijl Union als reekshoofd het voorrecht geniet de return ‘thuis’ te spelen. Thuis tussen aanhalingstekens dan: want Union wijkt ook uit naar het Lotto Park van Anderlecht.

Union ook in Lotto Park

Door te spelen op het veld van de Brusselse rivaal joeg Union wel de belangrijkste fangroep Union Bhoys tegen zich in het harnas. Zij zou liever net zoals in de groepsfase de Europese duels in OH Leuven afwerken en hadden zelfs een boycot aangekondigd. Intussen zat Bormans met de supporters aan tafel: “Ik heb naar hen geluisterd. Ik begrijp waarom ze boos waren, maar ik denk dat zij ook onze redenen begrijpen. De kans op een topaffiche is groot, en het is voor ons als Brusselse club makkelijker om dat in dezelfde politiezone te organiseren. Maar we werken er wel aan om het contact met de fans te verbeteren.”

Bormans hoopt dat de Union Bhoys hun boycot laten varen: “Die beslissing is aan hen. Maar we kunnen de steun van iedereen in deze unieke wedstrijd goed gebruiken. Wij hebben de fans nodig en zij de club.”

Volledig scherm United knikkerde Barcelona uit de Europa League. © AFP

EUROPA LEAGUE

Loting achtste finales vrijdag (12 uur)

Reekshoofden: UNION SINT-GILLIS, Arsenal (Eng), Betis (Spa), Fenerbahçe (Tur), Ferencváros (Hon), Feyenoord (Ned), Freiburg (Dui), Real Sociedad (Spa)

Niet-reekshoofden: Union Berlin (Dui), Man United (Eng), Juventus (Ita), Leverkusen (Dui), AS Roma (Ita), Sevilla (Spa), Shakhtar (Oek), Sporting CP (Por)

CONFERENCE LEAGUE

Loting achtste finales vrijdag 13 uur

Reekshoofden: AZ Alkmaar (Ned), Djurgården (Zwe), İstanbul Başakşehir (Tur), Nice (Fra), Sivasspor (Tur), Slovan Bratislava (Slk), Villarreal (Spa), West Ham (Eng)

Niet-reekshoofden: ANDERLECHT, AA GENT, Basel (Zwi), Lazio (Ita), AEK Larnaca (Cyp), Fiorentina (Ita), Lech (Pol), Sheriff (Mol)