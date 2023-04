AA Gent knokt zich na achterstand nog naar gelijkspel tegen West Ham: “Deze prestatie moet ons hoop geven”

KIJK. Hein Vanhaezebrouck: “We zijn halverwege”

West Ham-coach David Moyes kon alleen maar toegeven dat AA Gent “heel sterk” was. Dat is dan nog voorzichtig uitgedrukt. Als er één ploeg verdiende te winnen, dan wel de Buffalo’s. De Ghelamco - uitverkocht, sfeervol, daverend - genoot van het geleverde spel. Dit West Ham was te pakken, dat voelde iederéén na een halfuur.

Het Gentse middenveld moest niet onder doen voor dat van de Engelsen - Rice, Downes en Lanzini hebben samen toch een marktwaarde van 96 miljoen euro... Een handvol keer deden De Sart en co. West Ham wankelen. Jammer dat Cuypers en Orban in de eerste helft te veel ‘net niet-momentjes’ hadden. Ze doken een paar keer goed de diepte in, maar je geraakt nu eenmaal niet zomaar voorbij reuzen als Ogbonna en Aguerd. Soit, Hein Vanhaezebrouck was ongetwijfeld tevreden met wat hij zag.

“Ik wou dat we lef toonden, onze voet naast West Ham probeerden zetten”, vertelde de coach van AA Gent. “In de beginfase hadden we weinig controle, maar we kwamen snel in de match. We hadden balbezit, creëerden mogelijkheden. We voelden dat we niet in de problemen kwamen. En net dan viel er een onverwacht doelpunt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Roef liet de bal knullig uit z’n handen glippen en via Aguerd hobbelde de 0-1 binnen (zie video hierboven). De Gentenaars grepen zich naar de haren. Op de dug-out legde Vanhaezebrouck aan keeperstrainer Franky Vandendriessche uit hoe Roef de bal wél had moeten pakken. Máár uit de herhaling bleek dat Aguerd hands beging. De VAR keerde het doelpunt terecht af - grote ‘oef’ in de Ghelamco.

De Buffalo’s bleven klungelen. Een snelle ingooi van Coufal verraste de hele Gentse defensie, Ings strafte het af. “We waren aan het slapen”, zuchtte Vanhaezebrouck. Torunarigha stond met de rug naar de bal, Castro-Montes en Piatkowski gaven elkaar zelfs een handshake op het moment van die ingooi. ‘Good job, mate’, en een seconde later stond het 0-1. Zuur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vanhaezebrouck: “Dit was te vermijden, simpelweg door te corrigeren. Als één iemand iedereen had wakker geschud, was dit niet gebeurd. Maar deze groep hééft dat niet. We hadden met een goed gevoel de rust in moeten gaan, maar dat tegendoelpunt was een domper.”

AA Gent toonde zich echter mentaal sterk. Het gelóóf was overeind gebleven. Opgehitst door een enthousiast publiek kwam het net voor het uur weer op gelijke hoogte. En hoe! Castro-Montes zette een één-tweetje op met Orban en speelde vervolgens subliem door de benen van Ogbonna. Cuypers nam aan, twijfelde niet en jaste de gelijkmaker tegen de netten. Merci, Hugo. Zijn 25ste goal van het seizoen was een belangrijke. En dat voor de ogen van bondscoach Domenico Tedesco. “Dit is mijn beste seizoen ooit. De cijfers liegen niet”, glunderde hij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In één klap tankte AA Gent nóg meer vertrouwen. Een omhaal van Gift Orban - de West Ham-verdedigers hadden hun handen vol met de Nigeriaan - strandde op de lat. Ook Castro-Montes en invaller Tissoudali hadden er 2-1 van kunnen (of zelfs moeten) maken. “Die tweede helft was een stuk beter dan de eerste”, aldus Vanhaezebrouck. “Mijn spelers hebben het voortreffelijk gedaan, al hadden we meer moeten scoren. We hebben twintig (14, red.) doelpogingen ondernomen, slechts drie daarvan binnen het kader. Dat is te weinig. En bijna werden we door een klein foutje nog afgestraft.”

Na balverlies van Okumu moest Piatkowski als laatste man de meubelen redden met een ultieme tackle. Een fout, dacht de ref, die prompt rood trok. Gelukkig zag de VAR dat Piatkowski de bal speelde - het was gewoon een fantastische ingreep. “We mogen blij zijn dat er een VAR is in deze fase van de Conference League”, aldus Vanhaezebrouck. “Die heeft terechte beslissingen genomen. Anders hadden we serieus in onze eigen voet geschoten. En dat hadden we écht niet verdiend.”

Een 1-1-gelijkspel dus. Alles is nog mogelijk volgende week in Londen. “Deze prestatie, tegen een Premier League-tegenstander met veel kwaliteit, moet ons hoop geven. We weten nu dat er iets mogelijk is, ook al speel je daar voor 60.000 Engelsen.”

David Moyes zal met een bang hartje toeleven naar volgende week.

Volledig scherm © SofaScore

Meer statistieken vind je op SofaScore.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.