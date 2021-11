Yves Vanderhaeghe emotioneel over heengaan van zijn vader Ivan: “Zwaarste dagen uit mijn leven”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vanderhaeghe had dan ook een zeer hechte band met zijn vader. In zijn eigen prille jeugd zweefde Yves een tijdlang tussen leven en dood toen een kwaadaardige hersenvliesontsteking hem trof. Allicht ook daardoor, maar gewoon omdat hij een vader was die alles over had voor de slaagkansen als voetballer van zijn zoon, ging Yvan Vanderhaeghe nadien zijn leven lang van het ene stadion naar het andere om Yves aan te vuren en te steunen.

Donorhart

“Dit seizoen is hij nog slechts twee keer naar Cercle Brugge kunnen komen kijken”, vertelt de coach van de Vereniging met een krop in de keel. “Nadien liet zijn toestand het niet meer toe. Als Uefa-junior voetbalde ik twee jaar hier bij Cercle, en zat hij tijdens de trainingen in de toenmalige Cercle-Pub, de ruimte waar ik nu mijn persbabbels hou. Van hieruit zag hij ons veld, dat nu het trainingsveld van de A-kern is geworden. Twee jaar lang, vijf dagen per week, bracht hij me van Ledegem naar Brugge en terug. En bij zowat al mijn matchen was hij er bij, met Aalst, met Moeskroen, met Anderlecht, met de Rode Duivels. In Milaan, in Rome, in Manchester. En nu is hij er niet meer. Hij werd 76. Slechts 76, in deze tijden relatief jong om te sterven. Maar vijftien jaar geleden werd bij hem al een donorhart ingeplant. Wij waren blij dat we hem daardoor toch nog een groot aantal jaren in goede gezondheid bij ons hadden. Tot hij slokdarmkanker kreeg en onderliggende leverproblemen ontwikkelde. Vooral het laatste jaar was zijn levenskwaliteit fel verminderd.”

Twee weken geleden moest Yves Vanderhaeghe in quarantaine na een hoogrisicocontact, daags voor de laatste wedstrijd van Cercle op Racing Genk. Hij bleek uiteindelijk besmet, vertoonde milde symptomen van Covid en mocht zijn vader dagenlang niet bezoeken.

Quote Zijn overlijden is heel hard binnengeko­men bij mij, ook al waren we er al maanden op voorbereid. Dit zijn de zwaarste dagen van mijn leven geweest. Yves Vanderhaeghe

“Toen dat wel weer kon, heb ik nog drie dagen en nachten bij hem gewaakt, samen met mijn zus. Grote gesprekken konden we niet meer voeren, maar aan de blik in zijn ogen merkten we dat hij zich zeer bewust was van onze aanwezigheid en van het naderende einde. Af en toe nam hij mijn hand en kneep er in, een keer of vier heeft hij dat gedaan. Momenten die ik zal koesteren voortaan. Zijn overlijden is heel hard binnengekomen bij mij, ook al waren we er al maanden op voorbereid. Dit zijn de zwaarste dagen van mijn leven geweest, ik voel me leeg nu. Geen idee hoe ik dit de komende periode een plaats moet geven. In de dagen na papa’s overlijden heb ik me op mijn werk gestort. Alle trainingen van Cercle werden voor mij gefilmd en bekeek ik, vier volle matchen van onze komende tegenstander Charleroi heb ik gisteren en eergisteren geanalyseerd. Ik hoop dat papa van hierboven nog een duwtje in de rug wil geven, misschien ook die mannen van de VAR wil inspireren om eens geen millimetertjes offside of ingebeelde penalty’s tegen Cercle te zien.”

Voor aanvang van Cercle-Charleroi zal zaterdag een minuut stilte in acht worden genomen voor vader Vanderhaeghe. Dinsdag volgt de begrafenis in Roeselare.

