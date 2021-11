Yves Vanderhaeghe een dag na de mokerslag: “Ik ben een man. Ik vraag niet om compassie, wel eerlijkheid”

“Mijn mond viel open van verbazing", aldus Vanderhaeghe nog over het moment dat hij zondagochtend na de debriefing naar het bureau van technisch directeur Carlos Aviña, een gezant van AS Monaco, geroepen werd. “De timing is absurd. Blijkbaar was de beslissing al even gevallen, maar is die uitgesteld vanwege familiale redenen (Vanderhaeghe moest afscheid nemen van zijn vader en kampte ook met een coronabesmetting, nvdr). Ze dachten dat we ook wel tegen KV Mechelen zouden verliezen. Als je daarvan uitgaat, is het natuurlijk ver gekomen. Dat we die match toch nog wonnen, zegt veel. Zeker als je KVM-coach Vrancken achteraf hoort zeggen dat zij afgetroefd zijn op agressiviteit en drive. Kijk, ik vraag niet om compassie, wel om eerlijkheid. Ik ben een man en kan heus wel tegen een stootje. Dat ze me dan buiten zetten na een nederlaag - we hebben acht weken op rij net gewonnen. Maar niet na zo’n zege als tegen KV Mechelen.”