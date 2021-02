West-Vlaamse tandem Vanderhaeghe-Buffel moet Cercle Brugge in 1A houden

Dat Yves Vanderhaeghe de nieuwe T1 wordt in de groene kant van Jan Breydel, was gisteren al duidelijk. Vanderhaeghe was vanaf het ontslag van Clement meteen de voornaamste kandidaat die ze bij de Vereniging absoluut aan boord wilden krijgen. De pas 51 jaar geworden ex-Rode Duivel, vorige week ontslagen bij KV Kortrijk, tekende een contract tot het einde van het seizoen dat bij een eventuele redding automatisch zal worden verlengd met één seizoen.

Allebei ex-speler van Cercle

Vanderhaeghe bouwde zijn trainerscarrière uit bij KV Kortrijk, waar hij zes jaar assistent was van Hein Vanhaezebrouck en vervolgens twee keer hoofdtrainer (2014-15 en 2018-21). Tussendoor leidde hij KV Oostende (2015-2017) en AA Gent (2017-18). Zowel in Oostende als in Gent werd Vanderhaeghe ontslagen, maar kon hij vrij snel daarna weer aan de slag. Dat is nu dus ook weer het geval. Yves Vanderhaeghe was als speler 48 keer Rode Duivel, met het WK 2002 als hoogtepunt, en speelde van 1994 tot 2008 meer dan 350 matchen in eerste klasse bij Eendracht Aalst, Moeskroen, zes jaar Anderlecht en SV Roeselare. Wat weinigen weten: Vanderhaeghe was van 1986 tot 1988 bij Cercle Brugge aangesloten, en maakte op 7 november 1987 zijn enige verschijning in het eerste elftal tegen Standard. Zes jaar later zou hij pas doorbreken in eerste klasse.

Volledig scherm Een beeld uit 2002: Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel samen op training bij de Rode Duivels. © Photo News

Vanderhaeghe krijgt Thomas Buffel als T2 aan zijn zijde bij Cercle. Voor Buffel wordt het zijn debuut als trainer in clubverband. Hij zette in de zomer van 2019 een punt achter zijn spelerscarrière en was sindsdien als assistent-coach van de U19 actief voor de Voetbalbond. Ook Buffel is een ex-Rode Duivel (35 interlands) met een topcarrière als speler achter de rug. Vanuit de jeugd van Cercle Brugge vertrok hij in 1997 snel naar het buitenland, waar hij negen jaar speelde bij Feyenoord, Excelsior (op huurbasis) en Glasgow Rangers. Hij keerde in 2008 voor één seizoen naar Cercle terug en speelde daarna negen jaar voor Racing Genk en nog één seizoen bij Zulte Waregem.

Goemaere laat zich gelden

Met de aanstelling van de tandem Vanderhaeghe-Buffel laat de Brugse tak van het Cercle-bestuur (met voorzitter Vincent Goemaere op kop) zich opnieuw gelden. Ook vorig seizoen was Cercle onder de door Monaco aangestelde hoofdtrainer Fabien Mercadal diep weggezakt (3 op 30) en was het Goemaere, toen nog geen voorzitter, die alles in het werk stelde om Bernd Storck als redder binnen te halen. De Duitser slaagde er na een haast miraculeuze ‘remontada’ op de 29ste speeldag in Cercle in eerste te houden, enkele dagen voor de coronacrisis het voortijdige einde van de competitie inluidde. Storck haalde er toen in de wintermercato acht spelers bij. Nu is die wintermercato afgesloten en werden vier spelers erbij gehaald (Van Der Bruggen, Pavlovic, Bruzzese en Denkey) vóór de trainerswissel er kwam. Vanderhaeghe en Buffel kunnen er wel nog iemand (terug) bij halen. Kylian Hazard, met wie ex-coach Clement een paar keer botste, werd drie weken geleden naar de B-kern gestuurd. Dat werd toen een beslissing van “de organisatie Cercle Brugge” genoemd en die kan dus in de komende dagen worden teruggedraaid.

Volledig scherm Thomas Buffel wordt de assistent van Vanderhaeghe. © Photo News